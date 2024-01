Grêmio Grêmio tem interesse no atacante Gabigol, do Flamengo

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O contrato atual com o Flamengo é válido até o final de 2024 Foto: Reprodução O contrato atual com o Flamengo é válido até o final de 2024. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na busca por um centroavante, o nome de Gabigol, do Flamengo, surgiu nas últimas horas como um possível substituto de Luis Suárez. A notícia balançou as redes sociais e agitou a torcida gremista, mas ainda está muito distante e é tratada nos bastidores apenas como um sonho.

Gabriel Barbosa ainda não definiu seu futuro dentro do clube carioca e muito menos renovou o seu contrato. Apesar disso, ele tem conversas em andamento para permanecer no Rio de Janeiro. A informação inicial foi divulgada pelo jornalista Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba.

O contrato entre o jogador e o “Rubro-negro” é válido até o final da temporada de 2024. O ídolo perdeu espaço com a chegada do técnico Tite e é reserva da equipe atualmente.

Além disso, o técnico Renato Portaluppi tem uma boa relação com o jogador. Em entrevista após a derrota para o Caxias, na estreia do Gauchão, por 2 a 1, o comandante gremista afirmou que o clube gaúcho anunciaria reforços nesta semana e que a torcida ficaria satisfeita com as chegadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-tem-interesse-no-atacante-gabigol-do-flamengo/

Grêmio tem interesse no atacante Gabigol, do Flamengo

2024-01-23