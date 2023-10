Economia Golpe desvia pagamento via Pix em compra online

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Esquema instala vírus na máquina da vítima e, quando ela faz o pagamento de uma compra. (Foto: Marcello Casal Jr./ABr)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Criminosos começaram a aplicar um novo golpe que rouba dinheiro de vítimas quando elas realizam compras on-line e optam pelo pagamento por PIX, na modalidade copia e cola.

Segundo a empresa de cibersegurança Kaspersky, o esquema fraudulento só é bem-sucedido porque, antes, o golpista consegue instalar um vírus (malware) no computador ou notebook da pessoa.

A técnica não é nova, mas é a primeira vez que acontece envolvendo o PIX. A companhia lembra que o ataque não ocorre em celulares.

“O vírus é similar a um outro que atacava alterando código de barras de boletos bancários. Ele só não faz a ação errada para o usuário e conta com a distração”, explica Lucas Lago, membro do Instituto Aaron Swartz de Ciberativismo.

Como funciona

* a infecção do vírus, chamado de GoPIX, acontece primeiro por anúncios maliciosos no Google, segundo a Kaspersky. Os criminosos compram espaço no buscador e usam termos com erros de ortografia para “WhatsApp Web” e até “Correios”, e enganam a vítima;

* quando a pessoa clica nesse anúncio achando ser o real, o computador é infectado com o GoPIX. O vírus, então, passa a espionar a vítima e detecta quando ela realiza uma compra on-line e escolhe o pagamento por PIX copia e cola;

* ao chegar na tela de pagamento, “o cliente só precisa copiar um código e colá-lo no sistema PIX para que o pagamento seja realizado. O malware intercepta esse código e altera ele para que a chave PIX do criminoso seja inserida no lugar da chave da loja”, explica a empresa.

Proteção

O especialista Lucas Lago, membro do Instituto Aaron Swartz de Ciberativismo, compartilhou algumas dicas para a pessoa se proteger do golpe:

* a principal dica é não fazer PIX sem checar a pessoa que vai receber o dinheiro. “Os aplicativos vão indicar nome, conta e outras informações da pessoa que você está fazendo a transferência. É importante conferir isso sempre”, diz Lago;

* ele também orienta a verificar antes os links no Google e se o nome que aparece ali está correto;

* use antivírus, no celular e no computador;

* se algum PIX for desviado, você precisa fazer uma varredura no seu computador e celular.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/golpe-desvia-pagamento-via-pix-em-compra-online/

Golpe desvia pagamento via Pix em compra online

2023-10-30