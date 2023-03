Geral Golpe do Amor: Polícia prende mulher com 20 perfis em aplicativos e mais quatro pessoas por sequestros em São Paulo

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

Agentes da Divisão Antissequestro cumpriram nove mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão. (Foto: Reprodução)

Cinco pessoas foram presas e um menor foi apreendido na quinta-feira (9), na Zona Norte de São Paulo, suspeitos de realizarem sequestros por meio de perfis falsos em aplicativos de relacionamentos. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha chegou a usar o dinheiro arrecadado dos golpes para fazer viagens de luxo para fora do Brasil – como em Cancún, no México – e comer em restaurantes refinados.

Batizada de “Deu Match 2”, a operação foi deflagrada por agentes da Divisão Antissequestro (DAS), que cumpriram nove mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão, nas regiões de Jaraguá e Taipas, zona norte de São Paulo.

Entre os detidos, estão uma mulher de 26 anos, o atual namorado dela, de 19, e o ex-companheiro, que não teve a idade informada. Os três seriam os líderes da quadrilha. “Ao todo cinco sequestradores foram presos e um menor, apreendido. Durante as diligências, outras três pessoas foram presas por tráfico de drogas”, informou a Secretaria de Segurança Pública.

Armadilhas

De acordo com as investigações, a mulher teria 20 perfis diferentes nas redes sociais. Ela marcava encontros, que se transformavam em armadilhas. As vítimas eram sequestradas e extorquidas até serem libertadas pelos criminosos.

O método, apelidado de Golpe do Amor, tem sido cada vez mais comum na capital paulista. Em 2022, a cidade registrou o maior número de ocorrências de sequestros em 15 anos e a alta está diretamente relacionada com o crime.

A polícia informou também que a operação Match 2 resultou na apreensão de 35 tijolos de maconha e na identificação de um traficante, e afirmou que as investigações continuam com o objetivo de prender os outros suspeitos.

“As investigações tiveram início após o grupo realizar sequestros de duas vítimas na região do Jaraguá. Ambas foram atraídas pelos criminosos por meio de aplicativos de relacionamento. Após diligências, os policiais conseguiram identificar o líder da organização e seus quatro comparsas e pediram a prisão temporária deles, que foi concedida pela Justiça. Ainda foi apreendido com o grupo US$ 900,00”, informou a Secretaria de Segurança Pública. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do governo estadual.

