Por Redação O Sul | 7 de julho de 2024

Pelo WhatsApp, golpistas diziam ser representantes de escritórios de advocacia. (Crédito: Reprodução)

Um novo golpe vem fazendo cada vez mais vítimas no Rio de Janeiro. Nele, um falsário se passa por advogado para abordar autores de ações de precatórios, pedido de indenizações, questionamentos de juros abusivos, processos previdenciários ou questões jurídicas das áreas cível ou trabalhista. A estimativa da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é a de que mais de uma centena de pessoas já tenha sido vítima deste tipo de estelionato.

Os bandidos acessam processos em trâmite na Justiça, pegam dados das partes interessadas em páginas de consultas públicas. Depois, entram em redes sociais e copiam fotos de advogados que atuam nos casos. Por fim, se passam pelos profissionais e enviam mensagens para os clientes informando falsamente o resultado dos processos, sempre com um respectivo pedido de dinheiro para agilizar a documentação e liberação do valor a ser recebido. Para dar mais credibilidade, chegam a enviar capturas de tela onde aparecem os nomes dos clientes nos processos.

Luciano Bandeira, presidente da OAB-RJ, diz que é fundamental que, ao receber qualquer mensagem com pedido de pagamento, o cliente ligue para o contato que ele possui do advogado.

“Aqui na OAB temos informação de um grande número de utilizações deste golpe. A orientação que temos dado é a de que o detentor do contato, o cliente, ligue para o advogado nos números que ele já possui, seja o do escritório ou do celular, ou envie o e-mail para perguntar se mandaram alguma mensagem. Não ir por outro contato enviado por WhatsApp”, disse Bandeira, que conta já ter sido vítima de um caso parecido e orienta ainda que todos os golpes ou tentativas de golpe devem ser registrados em delegacias.

Em nota, o Tribunal de Justiça lembrou que as consultas aos processos são públicas, a não ser quando são casos que estão em segredo de justiça:

“Quando qualquer irregularidade é comunicada, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro toma todas as providências necessárias imediatamente para coibir a prática. Importante destacar, no entanto, que a consulta dos processos é pública, salvo nos casos de segredo de justiça, e facilita o acesso e acompanhamento das ações pelos cidadãos”.

Foto clonada

O advogado Leandro Oliveira teve sua foto clonada por golpistas. Cerca de 50 clientes dele chegaram a receber mensagens enviadas por estelionatários se passando pelo profissional. Pelo menos um deles acabou caindo no golpe.

“Diversos clientes me mandaram mensagens perguntando: ‘Ganhamos o processo?’. Eu respondia: ‘Como assim?’. E eles diziam que eu havia mandado uma mensagem mencionando que a gente havia vencido o processo e que teria que pagar um perito. Eu expliquei que não havia enviado nenhuma mensagem”, conta o advogado.

Segundo ele, o golpista pegou sua foto numa rede social e fez um perfil falso, criando até uma logomarca diferente da do seu escritório. “Pediram dinheiro a mais de 50 clientes. A sorte é que a maioria conseguiu me ligar a tempo e eu orientei para não enviar qualquer Pix, porque era fraude. Mas teve um cliente que pagou R$ 2.850. Quando ele me procurou, já era tarde, porque havia feito o Pix”, explicou.

