Geral Golpe do falso imóvel: entenda o crime em que o golpista usa fotos da internet para oferecer aluguel e enganar as vítimas

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2023

O homem, de 28 anos, suspeito de aplicar o golpe do falso imóvel foi preso em flagrante. (Foto: Reprodução)

Após a prisão de um suspeito de usar fotos de internet para oferecer aluguel e enganar vítimas em Goiânia, a Polícia Civil já identificou ao menos quatro pessoas que caíram no golpe do falso imóvel. Nesse crime, o interessado em alugar a casa anunciada depositava um valor para garantir o negócio, mas, depois, descobria que tinha sido enganado. O delegado Eduardo Carrara acredita que o número de vítimas seja ainda maior e explicou como funciona o golpe.

“Nós já identificamos quatro vítimas, já identificamos os prejuízos que essas vítimas sofreram, mas acreditamos que tenham sido dezenas de vítimas que ele venha aplicando esse golpe”, disse o delegado.

O homem, de 28 anos, suspeito de aplicar o golpe do falso imóvel foi preso em flagrante na quarta-feira (5). Até a última atualização desta reportagem, o g1 não havia obtido contato com a defesa do suspeito para que se posicione.

O delegado contou que, nesse golpe, as vítimas se interessavam em alugar a casa anunciada nas redes sociais, depositavam um valor pra garantir o negócio, mas depois percebiam que tinham sido enganadas.

Um print divulgado pela Polícia Civil mostra um dos anúncios divulgados nas redes sociais. No post, o criminoso usava uma foto de uma casa, que teria sido copiada de um anúncio qualquer na internet. A imagem exibe um imóvel aparentemente bem conservado e com preço atraente: R$ 850.

A PC também divulgou um print de uma conversa do golpista com uma das vítimas. Na mensagem, o homem age como locatário da casa, tentando passar credibilidade, e pede dados pessoais da pessoa interessada, como nome completo, telefone, horário de visita ao imóvel e pede R$ 350 como “sinal” para dar entrada do aluguel.

Na conversa, o golpista chega a marcar uma visita com a pessoa interessada para 8h30 do dia combinado. Logo em seguida, ele pede a vítima para fazer um PIX. Conforme a polícia, assim que o dinheiro caía na conta, o estelionatário parava de responder pelo aplicativo de mensagens e bloqueava as vítimas.

O delegado contou que, até a noite de quarta-feira, ao menos quatro pessoas já tinham procurado a delegacia para contar que depositaram entre R$ 300 e R$ 400 para o suposto golpista. O dinheiro era um “sinal” que teria sido combinado para garantir a preferência na locação da casa.

Ao longo da investigação, a Polícia Civil descobriu que para receber os valores das vítimas, o suspeito usava os dados bancários de uma parente dele, que também foi levada à delegacia. A mulher foi ouvida como testemunha e não foi presa, mas a PC vai investigar se ela tinha algum envolvimento com o crime.

“Quando tiramos o extrato [da conta bancária da parente], vimos que os valores entravam na conta dela e, de imediato, eram transferidos para uma conta de titularidade do conduzido”, explicou o investigador.

De acordo com a Polícia Civil, o homem preso já tinha passagem por homicídio. Ele foi levado para a Central de Flagrantes. As informações são do portal de notícias G1.

