Notícias Golpe no INSS: Investigado tinha Ferrari e até Fórmula 1

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

Réplica de Fórmula 1 apreendida durante mandados de nova fase da Operação Sem Desconto. (Foto: Reprodução/PF)

A Polícia Federal prendeu o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e seu sócio, Maurício Camisotti. Ambos são suspeitos de envolvimento em um esquema de fraudes milionárias contra aposentados e pensionistas do INSS. Antunes, no entanto, chamou a atenção dos investigadores por conta de seus carros de luxo e imóveis milionários.

Na lista de carros apanhados pela Polícia Federal, está uma réplica da McLaren MP4/8, que foi usada pelo piloto Ayrton Senna na temporada de 1993, e uma Ferrari F8, cujo preço é avaliado em cerca de R$ 4 milhões. Os agentes também recolheram dinheiro vivo, um vasto acervo de relógios, móveis antigos e um fuzil.

O “Careca do INSS” já havia chamado a atenção em maio deste ano, quando a Polícia Federal apreendeu na casa do empresário uma frota de veículos de luxo avaliada em mais de R$ 3,8 milhões. Entre os carros, estavam modelos da Porsche — 911 e Panamera — avaliados em R$ 1,5 milhão e R$ 800 mil, respectivamente, além de uma BMW Competition, de R$ 890 mil, uma BMW M135, de R$ 271 mil, e um Range Rover, que costuma superar R$ 400 mil no mercado.

Além dos automóveis, os investigadores também mapearam a existência de imóveis de alto padrão em São Paulo e Brasília. Em um dos documentos levantados pela PF, consta que Antunes teria comprado à vista uma casa no Lago Sul, bairro nobre da capital federal, por R$ 3,3 milhões — valor considerado incompatível com sua renda declarada.

Em nota divulgada anteriormente, a defesa de Antunes alegou que a compra e venda de veículos de luxo faz parte das suas atividades empresariais e que todos os bens estavam devidamente regularizados. O texto também destacou que o empresário nega qualquer envolvimento no esquema de fraudes e estaria disposto a colaborar com as investigações, cumprindo as medidas judiciais estabelecidas.

Operação Sem Desconto

A prisão ocorreu menos de um dia após a CPMI do INSS no Congresso aprovar a quebra de sigilo das contas bancárias de Antônio Carlos, além do sigilo telefônico. Ele é considerado um dos principais articuladores da fraude do INSS, que, segundo a PF, movimentou R$ 6,3 bilhões, entre 2019 e 2024.

Segundo a PF, as as empresas ligadas ao “Careca do INSS” funcionavam como intermediárias financeiras das associações suspeitas, recebiam os recursos desviados e, em seguida, repassavam os valores a pessoas vinculadas às entidades ou a servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

As irregularidades no INSS envolviam descontos indevidos em benefícios feitos para beneficiar associações e sindicatos. A operação da sexta-feira (12), autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), é um desdobramento da Operação Sem Desconto, deflagrada em abril deste ano. A prisão dos dois envolvidos foi autorizada por risco de fuga e indícios de ocultação patrimonial. Com informações de O Globo, Extra e A Gazeta.

