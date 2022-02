Brasil Golpe no WhatsApp usa site falso de busca de dinheiro “esquecido”

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2022

Usando elementos visuais e termos como “Registrato” no nome do domínio, golpistas aproveitam a tendência de interesse pelo tema para tentar atrair usuários para sites falsos. Foto: Reprodução Usando elementos visuais e termos como “Registrato” no nome do domínio, golpistas aproveitam a tendência de interesse pelo tema para tentar atrair usuários para sites falsos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Circulam nas redes sociais e aplicativos de mensagens, links e informações que prometem consultar e até sacar via Pix valores disponíveis em bancos. O BC (Banco Central) lançou uma ferramenta que permite o resgate de valores esquecidos em instituições financeiras. No entanto, a ferramenta não suportou a quantidade de acessos e foi tirada do ar pelo BC e deve ficar disponível apenas depois desta segunda-feira (14).

Usando elementos visuais e termos como “Registrato” no nome do domínio, golpistas aproveitam a tendência de interesse pelo tema para tentar atrair usuários para sites falsos, que podem infectar o seu dispositivo com um vírus, malwares, roubar dados e até convencer a vítima a enviar dinheiro. Parte da mensagem que leva para o site falso diz: “Consulte agora se você tem algum valor a receber! Saque instântaneo via pix, mais de 7 milhões de brasileiros já consultaram e sacaram!”.

A plataforma Site Confiável, que ajuda consumidores a verificarem páginas para evitarem golpes, identificou uma tendência nas buscas por sites que contenham o termo “registrato” nos últimos 30 dias. Foram 2.367 buscas que levam a pelo menos seis sites diferentes, mas que usam as mesmas táticas para aplicarem os golpes.

Algo que é comum nesses sites é o tempo de existência, sites que foram criados recentemente e possuem em média 10 dias de vida. Para Alessandro Fontes, co-fundador do Site Confiável, esses endereços eletrônicos são descartáveis, pois com pouco tempo são catalogados em listas de empresas de segurança ou denunciados nas empresas de hospedagens.

A partir disso os navegadores começam a emitir alertas de risco aos usuários, quando tentam acessar o site. Por isso os criminosos mudam o domínio ou nome do site para continuar a prática.

Dicas de segurança

Jamais compartilhe seu código de segurança: o código de segurança, que geralmente é encaminhado via SMS para o número de celular, é a principal forma de ativar o WhatsApp em um outro dispositivo.

Ative a verificação em duas etapas: está é mais uma camada de segurança, onde o golpista, mesmo com seu código de segurança, não conseguiria ativar o WhatsApp em novo dispositivo. Isso pode ser feito nas configurações do aplicativo.

Desconfie de pessoas pedindo dinheiro ou doações: algum contato pediu para depositar dinheiro? Desconfie e tente ligar ou falar com a pessoa pessoalmente para confirmar a informação.

Não seja curioso: te encaminharam uma corrente pelo aplicativo cujo texto provocou curiosidade? Tenha cautela, pesquise no Google sobre a notícia e evite clicar em links encaminhados.

Coloque senha no seu smartphone: para o caso de perda do smartphone é importante ter uma forma de bloqueio para proteger os dados.

Não clique em qualquer link: recebeu um link de atualização cadastral bancária, promoção, sorteio, acesso a benefício, vacina e até pesquisa? Cuidado, pode ser um golpe.

