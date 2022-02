Brasil Influencer presa por estelionato faz acordo para pagar prejuízo de golpe

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2022

Em seu Instagram, Ingrid fez diversas postagens nas quais alegava inocência. Foto: Reprodução/Instagram Em seu Instagram, Ingrid fez diversas postagens nas quais alegava inocência.(Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A digital influencer Ingrid Caroline Borges Gonçalves fez um acordo com a administradora do apartamento que foi acusada de alugar com cartões clonados. Ela pagou o prejuízo causado pelo golpe aplicado e os responsáveis pela empresa concordaram em retirar a representação criminal contra ela. Com isso, a Justiça determinou, no último dia 7, o arquivamento do inquérito contra Ingrid.

A influencer, que tem 199 mil seguidores no Instagram, foi presa em flagrante no fim do mês passado, por policiais da 14ª DP (Leblon), e autuada por estelionato. Em 2019, uma alteração no Código Penal transformou o estelionato na chamada ação penal pública condicionada à representação da vítima. Isso significa que o autor desse crime só pode ser investigado ou punido se quem for vítima de golpe fizer uma representação deixando claro que possui interesse na responsabilização criminal do autor.

O responsável pela administradora do apartamento alugado por Ingrid tinha representado na delegacia contra ela, mas voltou atrás após o acordo.

Em seu Instagram, Ingrid fez diversas postagens nas quais alegava inocência. Na quinta-feira, a influencer gravou um vídeo informando que seu caso foi arquivado e relatando o acordo feito.

“O meu caso foi arquivado. Não teve denúncia, não teve processo. O meu caso está arquivado”, postou, ainda alegando inocência apesar de ter arcado com os prejuízos do golpe para se livrar da acusação.

No dia seguinte à prisão, após pagar a fiança de R$ 1 mil e ser solta, ela voltou às redes sociais. Sem se deixar afetar pelo episódio, ela fez o seu tradicional “bom dia”, com direito a dancinha sensual para saudar os seguidores.

“Em meados de julho de 2021, a influencer foi abordada través da mídia social Instagram pelo IG @grupo.maisx onde, na oportunidade, o interlocutor se apresentou como uma agência de viagens e propôs uma parceria para divulgação da respectiva empresa onde, em troca, a influencer receberia passagens e hospedagens gratuitas e/ou descontos”, diz trecho do documento enviado pelo advogado.

“Com a parceria firmada, a influencer passou a divulgar em suas mídias sociais o @grupo.maisx, que exigiu todos os seus dados pessoais para que assim pudesse disponibilizar as referidas passagens e hospedagens em pagamento ao serviço de divulgação. De forma criminosa, premeditada e ardilosa, o estelionatário ao conquistar a confiança da vítima e estando em posse de todo seus dados pessoais, efetuou a clonagem de um cartão de crédito, que foi utilizado pelo malfeitor de forma on-line e sem o conhecimento da mesma”, explica.

“De forma colaborativa, a vítima apresentou as autoridades inúmeras provas e relatos que demonstram indubitavelmente as tratativas, o acordo de prestação de serviço de divulgação entabulado entre as partes e que forneceu todos seus dados para a respectiva empresa, que lhes utilizou de forma ilícita, efetuando a clonagem do cartão de crédito que passou a ser utilizado sem qualquer autorização/conhecimento”, diz na parte final do documento.

