Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2023

De acordo com os registros, Antônio Cláudio chegou a ser preso em flagrante pelo crime em novembro 2014 Foto: Reprodução De acordo com os registros, Antônio Cláudio chegou a ser preso em flagrante pelo crime em novembro 2014. (Foto; Reprodução) Foto: Reprodução

Preso pela Polícia Federal nesta segunda-feira (25), em Uberlândia (MG), por destruir o relógio de Dom João VI durante os atos golpistas no Palácio do Planalto, Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos, tem uma extensa ficha corrida na Justiça. Ele ainda responde a uma ação no Tribunal de Justiça de Goiás por receptação de um carro roubado.

De acordo com os registros, Antônio Cláudio chegou a ser preso em flagrante pelo crime em novembro 2014. O andamento processual do TJ-GO mostra que o processo encontra-se suspenso porque o mecânico não havia sido encontrado para ser citado. Neste tipo de caso, a ação pode ser retomada após a notificação.

Além da acusação de receptação, Antônio Cláudio respondeu a outros três processos que já foram arquivados pela Justiça goiana. Em um deles, também chegou a ser preso em 2017 sob a acusação inicial de tráfico de drogas, mas que depois foi considerado como porte. Ele foi condenado ao pagamento de multa e ao comparecimento em uma clínica de reabilitação. No arquivo do TJ-GO consta que a pena foi cumprida.

Drogas

O mecânico já havia sido autuado anteriormente por porte de drogas em novembro de 2014, quando assinou termo circunstanciado no 1º Juizado Especial Cível e Criminal da cidade.Na decisão, contudo, o juiz responsável pelo caso considerou se tratar de consumo próprio, não havendo nenhuma indicação que houvesse “dano ou perigo concreto a bem jurídico de terceiros, não havendo que se falar na proteção da saúde pública”.

Um mês depois, assinou um novo termo circunstanciado por ameaça, também já arquivado. Esse tipo de autuação é utilizado nos casos de infração de menor potencial ofensivo, substituindo o inquérito policial.

Nos registros da Polícia Civil do estado consta ainda que, em junho de 2021, foi a vez de o mecânico procurar a 1ª Delegacia Distrital de Catalão para comunicar ter tido um desentendimento com um colega de trabalho em uma oficina de pintura de carros. Segundo ele, o rapaz o ameaçou, dizendo a seu chefe: “Fala para o Antônio ficar esperto e não olhar muito não, senão vou pegar ele e não vai sobrar nada”.

Identificação

Quatro pessoas, ao assistir imagens da câmera de segurança do Palácio do Planalto que mostra o relógio sendo destruído durante a invasão golpista, confirmaram se tratar de Antônio Cláudio. Uma das testemunhas é a própria irmã do mecânico, que disse que estar “muito triste” e “preocupada” com a situação.

A relíquia de Dom João VI estilhaçada no Planalto é uma das duas peças existentes do relojoeiro francês Balthazar Martinot. A outra está exposta no Palácio de Versalhes, na França, no quarto que foi da rainha Maria Antonieta, e tem metade do tamanho do item destruído pelo mecânico. Símbolo do vandalismo provocado pelos invasores, o presente histórico só poderá ser reconstruído com ajuda internacional.

Pessoas que tiveram contato com Ferreira relatam que ele costumava mandar mensagens com vídeos em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e com registros de acampamentos golpistas localizados em frente ao QG do Exército. No perfil do WhatsApp do mecânico, há uma foto do acampamento com um boneco extraterrestre verde segurando uma faixa com uma mensagem inconstitucional: “Intervenção militar com Bolsonaro no poder”.

