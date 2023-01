Inter Inter empata com o Avenida e segue sem vencer no Gauchão 2023

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2023

Com o resultado, o Colorado chega a dois empates em dois jogos e segue sem vencer do estadual Foto: Ricardo Duarte/Internacional Com o resultado, o Colorado chega a dois empates em dois jogos e segue sem vencer do estadual. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional foi à Santa Cruz do Sul para encarar o Avenida em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2023 nesta quarta-feira (25). O colorado saiu atrás no placar graças ao gol de Carlos Henrique aos 3 minutos de jogo, mas buscou o empate com Carlos de Pena antes de fechar o primeiro minuto da etapa final.

O jogo chegou a ser interrompido no final do segundo tempo por falta de luz. Aos poucos, porém, os refletores foram religados e a partida pode prosseguir até o apito final.

Com o resultado, o Colorado chega a dois empates em dois jogos e segue sem vencer do estadual. Com dois pontos, o time de Porto Alegre é o quarto colocado antes do final da rodada. O próximo jogo do Inter será no sábado, às 16h30, no Beira-Rio, contra o São Luiz, de Ijuí.

Ficha técnica:

Avenida

Rodolfo; Lucas Lopes, Micael, Marcão e César Nunes; Jhonata, Wesley Pionteck, Garré (PH) e Tinga; Carlos Henrique.

Técnico: Márcio Nunes

Inter

Keiller; Mário Fernandes (Bustos), Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny, De Pena, Mauricio, Alan Patrick e Pedro Henrique; Alemão (Vanderson).

Técnico: Mano Menezes

Arbitragem

Árbitro: Erico Andrade de Carvalho

Assistente 1: Tiago Augusto Kappes Diel

Assistente 2: Cassio Pires Dornelles

Quarto árbitro: Andressa Hartmann

