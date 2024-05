Tecnologia Google ataca falhas de cibersegurança da Microsoft e dá desconto em produtos para “roubar” clientes da rival

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Conselho de Revisão de Segurança Cibernética dos EUA emitiu um relatório severo documentando a incapacidade da Microsoft de impedir de hackers. Foto: Reprodução O Conselho de Revisão de Segurança Cibernética dos EUA emitiu um relatório severo documentando a incapacidade da Microsoft de impedir de hackers. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Google está apostando que as falhas cibernéticas da Microsoft, junto com grandes descontos, irão persuadir clientes corporativos e governamentais a usarem o software de produtividade do gigante das buscas em vez do Pacote Office.

Setores governamentais que migrarem 500 ou mais usuários para o Google Workspace Enterprise Plus por três anos receberão um ano gratuito e serão elegíveis para um “desconto significativo” pelo restante do contrato, disse Andy Wen, diretor sênior de gerenciamento de produto do Workspace.

A divisão da Alphabet, dona da Google, está oferecendo 18 meses gratuitos para clientes corporativos que assinarem um contrato de três anos. Além disso, os clientes ganharão um grande desconto após esse período, além de serviços de resposta a incidentes da Mandiant, a empresa de segurança do Google. Todos os clientes receberão serviços de consultoria gratuitos para ajudá-los na transição.

O Google também divulgou um relatório na segunda-feira destacando as falhas de segurança de seu rival, e está considerando lançar campanhas publicitárias e em redes sociais sobre o tema.

“Os desafios de segurança repetidos com a Microsoft exigem uma alternativa melhor para empresas e organizações do setor público. Acreditamos que o Google Workspace apresenta uma alternativa mais segura, com um histórico comprovado de excelência em engenharia, investimentos profundos em defesas de ponta e uma cultura transparente onde fornecer segurança para os clientes é tratado como uma responsabilidade profunda”, escreveu o Google no relatório.

No mês passado, o Conselho de Revisão de Segurança Cibernética dos EUA emitiu um relatório severo documentando a incapacidade da Microsoft de impedir que hackers vinculados à China invadissem contas de e-mail de funcionários dos Estados Unidos no ano passado.

O relatório pediu à Microsoft que instituísse reformas urgentes. A empresa se comprometeu a realizá-las, como parte de sua maior reformulação de segurança em mais de duas décadas.

O Google tem lutado para persuadir clientes a abandonar o Office, mas afirma que os problemas de cibersegurança da Microsoft tornaram os clientes mais abertos à mudança. Em uma recente conferência do Google, de acordo com Wen, clientes corporativos disseram que seus conselhos e executivos lhes deram um prazo para parar de usar a Microsoft porque não podiam “sustentar mais o risco”.

Wen também observou que o Google conduziu sua própria reformulação de segurança após um ataque em 2009, que viu ataques vinculados à China violarem os servidores da empresa e obterem acesso a um banco de dados contendo detalhes de alvos de vigilância dos EUA.

O momento pode ser vantajoso para a gigante de buscas. As pessoas estão cada vez mais familiarizadas com as aplicações do Google após usá-las em casa e na escola, enquanto algumas corporações estão insatisfeitas com os aumentos de preços do Office e taxas adicionais para usar novos recursos de inteligência artificial.

Também há algum apetite para reduzir a dependência das agências governamentais de um único fornecedor – especialmente um com problemas de segurança – de acordo com Jeanette Manfra, ex-oficial do Departamento de Segurança Interna que agora dirige a operação global de Risco e Conformidade do Google.

Ainda assim, o Google terá que superar a resistência cultural, disse ela, porque muitos diretores de informação federais estão em seus cargos por apenas alguns anos. Isso, geralmente, faz com que eles evitem grandes novos projetos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/google-ataca-falhas-de-ciberseguranca-da-microsoft-e-da-desconto-em-produtos-para-roubar-clientes-da-rival/

Google ataca falhas de cibersegurança da Microsoft e dá desconto em produtos para “roubar” clientes da rival

2024-05-20