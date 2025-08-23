Tecnologia Google avança com inteligência artificial em celulares enquanto Apple prepara novo iPhone

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

A Apple deve lançar sua nova linha de iPhones neste outono do Hemisfério Norte, em setembro. (Foto: Reprodução)

O Google, da Alphabet, apresentou uma nova linha de smartphones e dispositivos Pixel, intensificando seus esforços para incorporar a inteligência artificial em um amplo ecossistema de produtos.

Os produtos foram lançados no evento anual “Made by Google” realizado em Nova York, que se desviou do seu formato típico para enfatizar o apelo ao consumidor em geral em vez de detalhes técnicos. O apresentador de talk show Jimmy Fallon, os Jonas Brothers e outras celebridades tiveram destaque na apresentação, ajudando a demonstrar aplicações práticas das integrações de IA do Google no hardware. Quanto ao próprio hardware, as atualizações foram relativamente modestas.

“Tem tido muito alvoroço sobre (IA em telefones) e, francamente, muitas promessas não cumpridas também, mas o Gemini é um negócio real”, disse Rick Osterloh, vice-presidente sênior de dispositivos e serviços do Google, referindo-se ao chatbot e modelo de IA do Google.

Na sua conferência de desenvolvedores em junho, a Apple moderou suas promessas de IA um ano após não conseguir entregar atualizações da tecnologia para produtos importantes como a Siri. A Apple deve lançar sua nova linha de iPhones neste outono do Hemisfério Norte, em setembro.

Embora as atualizações de hardware do Google tenham sido modestas em comparação com sua ousada atualização em 2024, a empresa manteve seu progresso em relação à sua ambição declarada de desenvolver um assistente de IA universal.

“Temos os melhores modelos, temos o melhor assistente de IA, e isso significa que isso pode desbloquear muita utilidade no seu telefone,” disse Osterloh.

Os novos recursos de IA que estão sendo lançados com a linha Pixel 10 incluem um “coach” no aplicativo de câmera para ajudar os usuários a tirarem fotos melhores e um assistente que exibe informações relevantes sem a solicitação explícita do usuário, como mostrar um email de confirmação de voo quando eles ligam para uma companhia aérea.

Os preços, começando em US$ 799 para o modelo básico e US$ 1.799 para o modelo dobrável, seguiram os mesmos, apesar das preocupações de que alguns smartphones pudessem sofrer aumentos drásticos de preços devido às tarifas dos Estados Unidos.

“Muitas das coisas que eles mostraram hoje provavelmente funcionariam quase da mesma maneira no hardware do ano passado. O ponto deles é que não se trata apenas do hardware agora”, disse Bob O’Donnell, analista-chefe da Technalysis Research.

O Pixel 10, assim como o Pixel 10 Pro e o Pixel 10 Pro XL, estarão disponíveis ainda este mês, enquanto o Pixel 10 Pro Fold está programado para ser lançado em outubro.

O Google também anunciou novas versões do seu smartwatch, o Pixel Watch 4, e dos seus fones de ouvido sem fio mais acessíveis, Pixel Buds 2a, embora não tenha atualizado os Pixel Buds Pro 2, além de anunciar uma nova cor e futuras atualizações de software específicas para o dispositivo.

