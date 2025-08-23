Sábado, 23 de agosto de 2025

Saúde Pedra nos rins: os 7 sintomas de alerta que podem ser confundidos com outras doenças

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Desidratação e uma dieta rica em oxalatos aumentam o risco de cálculos renais. (Foto: Reprodução)

Embora muitas vezes passem despercebidos nos estágios iniciais, os cálculos renais podem causar dores intensas e sintomas que imitam outras condições; hidratação e uma dieta adequada são essenciais para prevenir seu desenvolvimento.

Cálculos renais são estruturas sólidas que se formam nos rins ou no trato urinário quando certas substâncias, como cálcio e ácido úrico, se acumulam em excesso na urina. Esses depósitos podem variar em tamanho e formato, e sua presença nem sempre causa desconforto imediato. No entanto, quando se deslocam ou bloqueiam o fluxo urinário, os sintomas podem ser graves e surgir repentinamente.

O Ministério da Saúde estima a incidência dessa condição em 24 casos por 10 mil habitantes. Além disso, estima-se que entre 10% e 12% da população desenvolverá cálculos renais em algum momento da vida.

Entre os sinais mais comuns que alertam para a possível presença dessas formações estão sete sintomas principais:

* Dor intensa nas costas, na lateral do corpo, na parte inferior do abdômen ou na virilha.

* Náuseas e vômitos.

* Sangue na urina.

* Dor ou ardência ao urinar.

* Dificuldade para urinar ou eliminar pequenas quantidades de urina.

* Urina turva ou com odor fétido.

* Febre e calafrios.

O diagnóstico geralmente começa com um exame de urina para detectar sangue ou sinais de infecção. Com base nos resultados, são realizados exames de imagem, como raios-X, ultrassonografia ou tomografia computadorizada. Esses exames podem identificar o tamanho, a localização e a composição dos cálculos, o que é essencial para a escolha do tratamento mais adequado.

Prevenção

Especialistas apontam que mudanças na dieta e nos hábitos de ingestão de líquidos são fundamentais para reduzir a chance de desenvolver cálculos renais. As recomendações mais comuns incluem:

* Beber bastante água ao longo do dia

Este hábito é considerado o mais importante. Para pessoas com histórico de cálculos renais, sugere-se atingir uma produção de urina de cerca de 2 litros por dia. “Seu médico pode pedir que você registre a quantidade de urina que você urina para garantir que esteja bebendo água suficiente.”

* Reduza o consumo de alimentos ricos em oxalatos

Aqueles que têm predisposição à formação de cálculos de oxalato de cálcio devem limitar alimentos como ruibarbo, beterraba, quiabo, espinafre, acelga, batata-doce, nozes, chá, chocolate, pimenta-do-reino, produtos com gergelim ou tahine e alimentos derivados de soja.

Pode ser útil revisar sua dieta com um nutricionista especializado em cálculos renais.

* Escolha uma dieta com baixo teor de sódio e proteína animal:

Recomenda-se reduzir a ingestão de sal e escolher fontes alternativas de proteína, como leguminosas. Também é recomendado o uso de substitutos do sal no preparo dos alimentos.

* Manter a ingestão de cálcio na dieta

Embora os suplementos devam ser supervisionados por um profissional de saúde, o cálcio dos alimentos não aumenta o risco. “O cálcio dos alimentos não afeta o risco de cálculos renais. Continue consumindo alimentos ricos em cálcio, a menos que seu profissional de saúde recomende o contrário.”

