Tecnologia Google começa a notificar usuários quando suas informações de contato surgem na internet

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2023

Você vai receber notificações quando seu endereço, telefone ou e-mail surgir nos resultados de busca. (Foto: Divulgação)

O Google está tornando cada vez mais fácil encontrar e remover nossas informações pessoais de contato dos resultados de busca.

A empresa, agora, vai passar a enviar notificações para o smartphone do usuário quando a ferramenta de busca encontrar na internet seu telefone, endereço ou e-mail, permitindo analisá-la e solicitar a remoção da informação nos resultados de pesquisa.

De momento, o recurso está disponível somente nos EUA e em inglês, sendo que o Google afirmou estar trabalhando para liberar a ferramenta para outros idiomas e países “em breve”.

Resultados

*Essas informações virão da tela “Resultados sobre Você”, presente nas versões mobile e web, lançado em setembro do ano passado;

*Com a atualização, você pode encontrar a informação no Google sem precisar fazer a pesquisa você mesmo;

*Uma vez que você insere suas informações pessoais, a tela vai automaticamente puxar sites que contenham quaisquer correspondências, permitindo a revisão de qualquer página que esteja online e, então, submeter requisição para removê-la do mecanismo de busca.

Anteriormente, o Google te obrigava a realizar a pesquisa por suas informações pessoais por conta própria e, só então, pedir a remoção via formulário. Essa novidade mostra grande evolução no serviço de remoção de informações desejadas da ferramenta de pesquisa da empresa, seu carro-chefe.

Estando preocupado com seus dados surgindo no Google no futuro, dá para permitir notificações push para alertá-lo sobre novos resultados, algo anunciado no ano passado.

Você ainda pode rastrear suas requisições do hub do Google, que mostra seu progresso, aprovações, negações, e requisições não-realizadas.

Cuidado

A informação, quando deixa de aparecer nos resultados de busca do Google, não sai totalmente da web. Enquanto a página com suas informações estiver online, as pessoas ainda conseguirão acessá-las.

Além disso, o Google tem algumas regras sobre quais conteúdos pode remover de seu mecanismo, além de não ser possível retirar resultados advindos de páginas governamentais e de instituições educacionais.

De qualquer forma, esse é um importante avanço em como os usuários podem solicitar a remoção de informações pessoais do Google, que, até então, era burocrática. Isso é muito importante para vítimas de doxxing.

