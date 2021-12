Tecnologia Google divulga os termos mais pesquisados no Brasil e no mundo em 2021; veja o que foi tendência

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2021

O mundo pesquisou mais do que nunca por "mudanças climáticas", "sustentabilidade", "saúde mental" e "positivismo corporal". (Foto: Reprodução)

O Google revelou sua retrospectiva com a lista de termos mais buscados no site em 2021. A já tradicional lista mostra quais foram as tendências mais populares do ano em ordem cronológica, além de permitir que o usuário filtre por categorias, como Meio Ambiente, Entretenimento, Notícias, Esportes e Economia.

Além da lista, o gigante das buscas também divulgou um vídeo reunindo as principais pesquisas globais de 2021.

As listas são criadas com base nos termos de pesquisa que tiveram o maior aumento neste ano em comparação com 2020. No site especialmente criado para a divulgação dessa retrospectiva 2021 é possível visualizar dados apenas do Brasil, globais ou de uma centena de países em separado.

Ao todo, são 18 categorias: Buscas do Ano (Geral), Acontecimentos, Como fazer, O que?, Mortes, Filmes, Séries, Programas de TV, Música (Letra), Personalidades, Clubes de futebol, Perto de mim, Quanto custa, Atletas Olímpicos, Receitas, Beleza, Virou meme e Como ser.

Entre os termos mais buscados globalmente, destacam-se pesquisas sobre esportes e mercado. Vale ressaltar que a moeda dogecoin ficou entre as cinco principais pesquisas de notícias do ano.

A morte da Marília Mendonça fez com que a cantora ficasse em primeiro lugar no ranking de buscas do Google no Brasil, em 2021, à frente de termos ligados ao futebol, como Eurocopa, Palmeiras, Libertadores e Brasileirão. O ano também foi marcado por procuras sobre a vacinação contra a covid, sendo que a busca por imunizantes foi o segundo acontecimento mais importante de 2021 no país. O primeiro termo mais buscado pelos brasileiros foi “Olimpíadas 2021”.

No mundo, o jogo de críquete Austrália versus Índia ficou na primeira colocação, seguido por Índia versus Inglaterra, na mesma modalidade. Não é de se espantar que IPL (Indian Premier League), que é a principal liga de críquete da Índia, tenha ficado na terceira posição. Depois aparecem NBA (National Basketball Association), liga de basquete americano, e Euro 2021, referente ao campeonato de futebol europeu.

Ao longo do ano, o mundo pesquisou mais “como abrir um negócio” do que “como conseguir um emprego”. Apagões em todo o mundo fizeram com que as buscas por “queda de energia” aumentassem 5.000% em fevereiro.

Em março, o termo “covid-19” teve maior número de pesquisas do que em qualquer outro mês desde o início da pandemia. Já a pergunta “quando vou ser vacinado” foi a que mais cresceu em abril. O mês também foi marcado pelas buscas “doação de alimentos”, maior número desde 2005.

O mundo pesquisou mais do que nunca por “mudanças climáticas”, “sustentabilidade”, “saúde mental” e “positivismo corporal”.

