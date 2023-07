Tecnologia Google Drive ficará indisponível ainda em agosto

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Google Drive é uma plataforma de armazenamento muito fácil de usar e permite que as pessoas compartilhem arquivos, guardem e acessem documentos por meio do computador ou de algum dispositivo móvel. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Google Drive é uma plataforma de armazenamento muito fácil de usar e permite que as pessoas compartilhem arquivos, guardem e acessem documentos por meio do computador ou de algum dispositivo móvel. É um serviço oferecido pela Google, que agora tem uma novidade não muito boa chegando. Para a tristeza dos usuários, a empresa anunciou que o Google Drive não estará mais disponível em alguns sistemas operacionais a partir de agosto.

A notícia causou preocupação em muita gente, principalmente naqueles que fazem uso da plataforma durante o dia a dia de trabalho ou nos estudos. Por meio do Google Drive, é possível compartilhar arquivos e pastas com outras pessoas, o que facilita o trabalho colaborativo. Além disso, ele é excelente para o armazenamento de itens.

Ele tem recursos avançados que te permitem encontrar arquivos de acordo com as palavras-chave, data de modificação e com outros filtros. Além de ser muito completo, o serviço tem um espaço – que inicialmente é gratuito – para que seja possível guardar documentos, o que faz com que tantas pessoas usem diariamente a ferramenta.

Há ainda algumas opções adicionais de armazenamento pagas, disponíveis para quem precisa de mais espaço. Agora, o Google disse que em alguns sistemas operacionais, o Drive ficará indisponível a partir de agosto.

Apesar da preocupação de muita gente, o Google oferece soluções alternativas para quem deseja continuar usando o serviço. Quem tem Windows pode atualizar para o Windows 10 ou para versões ainda mais recentes.

Outra possibilidade é que os usuários do Windows sem suporte acessem o Google Drive por meio de um navegador da web que seja compatível. Além disso, o acesso em dispositivos móveis não vai ser afetado.

A empresa garantiu aos usuários que segue empenhada em oferecer soluções de armazenamento em nuvem para facilitar o acesso aos arquivos e documentos por meio de qualquer dispositivo.

Plataformas antigas

Faz tempo que as plataformas mais antigas da Microsoft estão sendo descontinuadas para que o foco se concentre em novos produtos. Além de ter finalizado o suporte para todos os sistemas de 32 bits, a Gigante de Redmond deixou de atualizar os Windows 8 e 8.1 no início de 2023 – sem contar que o Windows Server 2012 R2 vai receber suporte somente até outubro deste ano.

Até mesmo o Google anunciou recentemente a última versão do Chrome para o Windows 8.1. Então é possível aguardar mais anúncios envolvendo outros serviços da empresa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/google-drive-ficara-indisponivel-ainda-em-agosto/

Google Drive ficará indisponível ainda em agosto

2023-07-10