Mundo Google e Facebook: conheça os destaques da semana

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

Google anuncia novo smartphone. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Google anuncia novo smartphone, caixa alto-falante com Google Assistente e uma atualização do seu conversor de televisores. Facebook firma diversas parcerias para capacitar 170 mil pessoas. Esses são os principais anúncios do mundo da tecnologia e inovação da semana.

Google

A gigante de tecnologia Google, durante evento online anunciou três novos dispositivos, tanto para seu portfólio de celulares, quanto para sua linha de aparelhos eletrônicos para utilização doméstica.

O grande anúncio para a linha de smartphones foi o novo topo de linha da marca: o Pixel 5. Compatível com a tecnologia 5G e uma bateria de 4080 miliampère-hora, o novo aparelho possui 8GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno e um processador Snapdragon 765G. Além disso, o dispositivo traz uma tela OLED de 6 polegadas e um conjunto de duas câmeras, uma de 12 MP e uma de 16 MP na parte traseira.

Para os lares, o Google anunciou sua nova caixa alto-falante com Google Assistente: o Nest Audio. Com 17,5 centímetros de altura e 12,4 de largura, o aparelho possui conectividade, tanto via Wi-Fi nas bandas 2.4 GHz e 5 GHz, quanto via Bluetooth 5.0. O sistema de som do dispositivo é composto por um woofer de 7,5 centímetros e um tweeter de 1,9 centímetros.

Os fãs de streaming também poderão usufruir de um novo aparelho para seus televisores que não são inteligentes. Isso porque o Google também anunciou uma versão repaginada do seu tradicional conversor Chromecast. Nesta nova edição, o aparelho virá com pequeno controle remoto, que possuirá um botão para acionar o Google Assistente e as aplicações do YouTube e Netflix.

Facebook

A iniciativa Impulsione com o Facebook, da empresa que comanda a rede social, traz diversos conteúdos e mentorias para o desenvolvimento de empreendedores e negócios. Neste ano, o programa firmou parceria com instituições e projetos que empoderam comunidades e grupos sociais, como a Central Única das Favelas (CUFA), a Migraflix e o programa de aceleração Afrohub.

Ao todo, a perspectiva é de que essas parcerias auxiliem até 170 mil pessoas em todo o Brasil por meio de cursos, mentorias, treinamentos voltados para pequenas e médias empresas. Cada uma das instituições e projetos vinculados ao Impulsione com o Facebook realizará treinamentos para públicos específicos.

Enquanto o programa de aceleração Afrohub, que é promovido pelas instituições Preta Hub, Afro Business e Diaspora.Black, capacitará afroempreendedores, a CUFA fará treinamentos com empreendedores que moram nas favelas de diversas capitais do Brasil, e a Migraflix auxiliará no empoderamento de imigrantes e refugiados para a recolocação profissional no mercado brasileiro.

