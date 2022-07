Geral Google Fotos testa novidade que facilita compartilhamento de arquivos

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2022

Por ser uma atualização experimental, ela não tem previsão para lançamento amplo. (Foto: Reprodução)

O Google Fotos apareceu com uma nova interface para alguns usuários nesta quarta-feira (6). Com um novo cartão interativo que aparece na parte de baixo da tela, o aplicativo facilitou a tomada de ações (compartilhar, arquivar, apagar e mais) sobre uma foto ou vídeo contido na galeria.

O novo conjunto de atalhos aparece ao selecionar uma ou mais fotos no app. Logo de cara, a seção oferece acesso aos botões “Compartilhar”, “Adicionar em”, “Apagar”, “Reordenar” e “Arquivar”. Ao puxar o cartão para cima, mais opções estão disponíveis, incluindo: “Enviar para [contato]”, “Adicionar para álbum” (acompanhado por uma lista de coleções e “Localização”.

Sem a nova interface, todos os botões para essas ações estão disponíveis — porém, em outro lugar. Normalmente, ao selecionar uma foto, atalhos para “Compartilhar”, “Adicionar” e “Mover” ficam dispostos na barra superior (alguns, escondidos no menu de três pontos). O acesso é um pouco mais complicado e, para usuários menos atentos, é mais difícil de navegar.

Aparentemente, a adição é apenas um teste do Google (no método A/B, com usuários selecionados aleatoriamente). Entretanto, a mudança parece ser bem eficiente em facilitar o acesso às funções mais comuns do app.

Por ser uma atualização experimental, ela não tem previsão para lançamento amplo – sua liberação geral tampouco é garantida. Se os testes correrem bem, porém, o Google deve distribuir a novidade para todo mundo via atualização na Play Store.

Novos filtros

Em maio último, o aplicativo Google Fotos recebeu novos filtros que retratam de forma mais realista os diferentes tons de pele de seus usuários. O recurso foi lançado em outubro de 2021, mas era exclusivo dos celulares da linha Pixel 6, desenvolvidos pelo próprio Google.

Agora, os filtros “Real Tone” estão disponíveis em todas as versões do Google Fotos (iOS, Android e web). Segundo o Google, o conjunto de ajustes para as imagens vai ser disponibilizado de forma gradual para todos os usuários do aplicativo.

Os novos filtros devem melhorar, em especial, as fotos dos usuários de pele negra. Em geral, essas pessoas têm suas fotografias prejudicadas por conta de filtros “calibrados” para peles brancas.

O recurso pode ser acessado na opção “Filtros”, no editor de fotos do aplicativo. Para isso, é preciso abrir uma foto no aplicativo e clicar no ícone de “Ajustes” no canto inferior da tela.

Os novos filtros têm uma indicação de que foram desenvolvidos com a tecnologia Real Tone para facilitar a identificação dos usuários.

“Os filtros foram desenvolvidos por profissionais para funcionar bem em todos os tipos de pele, então você pode escolher o que melhor reflete o seu estilo”, afirma uma postagem do perfil oficial do Google Fotos no Twitter. As informações são do site CanalTech e do portal de notícias G1.

