Tecnologia Google Fotos vai remover barulhos indesejados dos seus vídeos

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2023

(Foto: Divulgação/Google)

A câmera novamente ficou em destaque no anúncio dos novos modelos Pixel 8 e Pixel 8 Pro pelo Google. Além das melhorias de hardware, o Google Fotos também recebeu quatro recursos exclusivos para os dois celulares mais recentes da empresa de Mountain View, com destaque para IA capaz de remover barulhos indesejados nos vídeos.

Além dessa, outras três funções inteligentes para deixar fotos mais precisas também foram apresentadas — por exemplo, é possível escolher a foto em grupo perfeita, remover elementos da imagem e até eliminar alguns ruídos incômodos nos vídeos.

Confira abaixo os novos recursos do Google Fotos. Ao menos por enquanto, eles seguem exclusivos da linha Pixel, mas, como visto em outras ocasiões, sempre existe a chance de eles chegarem a toda a base de aparelhos Android no futuro.

4. Todo mundo bem na foto – O Best Take (“Melhor tomada”, em tradução livre) é um recurso que promete criar as fotos perfeitas. Ao capturar várias imagens em seguida, o aplicativo destaca o rosto de cada pessoa presente e permite criar uma composição em que todos estão com o melhor visual.

A novidade ajuda a resolver velhos problemas das fotos em grupo: pessoas piscando, falando no momento da foto, olhando para outra direção, e por aí vai. É possível personalizar a imagem e trocar rapidamente o semblante pela opção mais fotogênica.

3. Mais opções de edição por IA – O Magic Editor é a ferramenta que usa inteligência artificial generativa para editar imagens no Google Fotos. A nova linha Pixel recebeu uma versão ainda mais robusta do recurso, com opções para selecionar, remover e redimensionar elementos de uma foto — até mesmo uma imagem borrada pode ficar nítida com a funcionalidade.

O comando de seleção é bem simples e o editor exibe uma série de sugestões em seguida. Caso você não queira remover algo da imagem, pode apenas melhorar alguns aspectos de iluminação e do fundo. O recurso, entretanto, ainda está em fase experimental.

2. Zoom aprimorado – A função Zoom Enhance (“Aprimoramento de Zoom”, em tradução livre) usa IA generativa para deixar as imagens ampliadas com melhor qualidade. Após expandir a tela, basta pressionar um botão para que o Google Fotos identifique o padrão e preencha o conteúdo com mais cores e sombras.

1. Fim dos barulhos desnecessários – Enquanto o Magic Eraser já faz sucesso para remover elementos indesejados nas fotos, o Google Fotos lançou uma versão disso voltada para vídeos. O Audio Magic Eraser identifica todos os sons e os separa entre camadas para encontrar barulhos externos, animais, ruído de vento e muito mais.

Com o recurso ativo, você pode tocar sobre uma das camadas e ajustar o nível de volume — o resultado é um vídeo com o áudio mais limpo.

Funções nos novos aparelhos

Com exceção do Zoom Enhance, todas as novidades serão lançadas simultaneamente aos modelos Pixel 8 e Pixel 8 Pro, a partir do dia 12 de outubro. Além dos novos aparelhos, o Google também lançou o Android 14 e você pode conferir a lista de novidades do sistema operacional.

