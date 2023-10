Tecnologia Atualização do iOS 17 resolve problema de aquecimento no iPhone 15

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Problemas de aquecimento nos novos modelos da Apple foram confirmados apenas dias depois do lançamento. (Foto: Bloomberg)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple liberou nessa quarta-feira (4) uma atualização do iOS 17 para resolver os problemas de aquecimento que atingem os iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Ainda que focada especificamente nesse problema, a versão 17.0.3 do sistema operacional ficou disponível para todos os aparelhos compatíveis, o que inclui também os iPads (no caso, via iPadOS 17.0.3).

Os problemas de aquecimento nos novos modelos da Apple foram confirmados apenas dias depois do lançamento, em 22 de setembro. Usuários relatavam que o aparelho ficava quente rapidamente e, em alguns casos, chegava a desligar em razão disso, principalmente enquanto apps como Instagram ou Uber estavam sendo usados.

Além de resolver a questão por meio de atualização, a Apple disse trabalhar ao lado dos desenvolvedores de apps para solucionar novos problemas que possam aparecer. Enquanto não apontou a causa exata da falha, a empresa descartou que ela esteja relacionada ao corpo feito de titânio, uma das novidades da linha.

A Maçã também afastou alegações de que a performance dos chips A17 Pro teria que ser reduzida para que o aquecimento excessivo deixasse de acontecer. Pelo contrário, segundo a empresa, o novo formato dos celulares é melhor em dissipar o calor na comparação com os modelos antigos, o que faz com que o desempenho seja uma questão ainda menor para os usuários.

Correção de segurança – Ainda que o update seja focado em uma questão específica, ele também resolve uma vulnerabilidade no iOS. O que explica sua liberação para todos os aparelhos elegíveis é a descoberta de uma falha no kernel do sistema operacional, que poderia levar um atacante a obter privilégios indevidos para a instalação de malware no celular.

A Apple, como é comum, não deu mais detalhes sobre a brecha, afirmando apenas que existem sinais de que ela foi usada em ataques contra usuários de aparelhos rodando o iOS 16.6. A recomendação é que todos os usuários instalem a atualização assim que possível, acessando o menu de configurações do iPhone e iPad.

Android 14 é lançado

O Google enfim lançou o Android 14. A nova versão do sistema operacional foi anunciada nessa quarta-feira (4) e chega primeiro para os dispositivos da linha Pixel, com destaque para melhorias em personalização e acessibilidade. No mesmo evento, a empresa também apresentou os novos Pixel 8 e o Pixel Watch 2.

O sistema estava em fase de testes desde abril, com o último Beta lançado em agosto. A versão estável apresenta também algumas mudanças pontuais na parte visual, ainda seguindo as diretrizes do Material You, e mais controles de segurança.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/atualizacao-do-ios-17-resolve-problema-de-aquecimento-no-iphone-15/

Atualização do iOS 17 resolve problema de aquecimento no iPhone 15

2023-10-04