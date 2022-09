Tecnologia Google ganha opção para remover seus dados pessoais da internet; saiba

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

Além disso, também dá para pedir ao Google que remova uma informação sua logo que encontrá-la durante uma pesquisa. Foto: Reprodução

O Google começou a liberar o “Resultados sobre você”, recurso que permite descobrir e apagar o que aparece sobre você em buscas, e que pode ser muito útil para garantir mais privacidade e segurança. A ferramenta, anunciada durante a conferência I/O 2022, em março deste ano, permite que usuários peçam a remoção de múltiplas informações pessoais que estejam disponíveis como resultados de pesquisas no buscador – como número de celular, endereço, e-mail e outros dados. Contudo, por enquanto ela só está disponível na Europa e nos EUA, e não há previsão de quando chegará em mais países.

De acordo com informações divulgadas pelo portal 9to5Google, o novo recurso já pode ser encontrado no aplicativo da gigante das buscas – mas somente para usuários das regiões mencionadas. Para isso, basta tocar na foto de perfil, localizada no canto superior direito da tela, e abrir a aba “Resultados para você”. Nela, é possível checar quais informações suas estão disponíveis como resultados de pesquisas – como endereço, número de celular e e-mail – e, então, solicitar a remoção.

Além disso, também dá para pedir ao Google que remova uma informação sua logo que encontrá-la durante uma pesquisa. Isso porque a opção do “Resultados sobre você” também pode ser acessada pelo menu representado por três pontinhos, localizado ao lado de um resultado. Assim, basta tocar nele e apertar na alternativa com o nome do recurso. Vale ressaltar, porém, que a possibilidade está restrita ao aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS).

Ainda, caso queira, também é possível acompanhar o andamento do seu pedido, já que a ferramenta exibe um status da solicitação – como “Em andamento” e “Aprovada”. Para mais, usuários também podem checar um feed exclusivo da funcionalidade, onde são apresentados todos os requerimentos realizados, e fazer novos pedidos através da opção “Por que você gostaria de remover este resultado?”.

A função já está disponível em alguns locais da Europa e dos Estados Unidos, mas não tem previsão de chegada no Brasil e demais países. Ainda, vale ressaltar que, embora ela possa ajudar a remover os dados das buscas do Google, ela não os exclui completamente da internet. Por isso, a gigante das buscas, durante a I/O 2022, sugeriu que, nesse caso, usuários entrem em contato diretamente com o site de hospedagem das informações.

