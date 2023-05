Brasil Google investe mais de R$ 500 mil em anúncio contra PL das Fake News

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

Quantia foi investida no Facebook e Instagram. Foto: Foto: Reprodução Quantia foi investida no Facebook e Instagram. (Foto: Reprodução) Foto: Foto: Reprodução

O Google investiu mais de R$ 670 mil em anúncios contra o PL das Fake News no Facebook e Instagram desde o mês de abril. A big tech atingiu o posto de maior anunciante político nas duas redes sociais no início de maio no Brasil.

O gasto mais elevado foi em um anúncio divulgado entre os dias 28 de abril e 2 de maio, dia em que estava agendada a votação do projeto na Câmara dos Deputados. O processo, no entanto, foi adiado após pressão de plataformas digitais e da oposição, além de falta de articulação do governo Lula.

As peças publicitárias divulgadas seguem a narrativa de que o PL das Fake News pode “aumentar a desinformação no Brasil”, além de solicitar que os usuários busquem os deputados rapidamente para discutir sobre o tema.

Na prática, o Google paga para a Meta, empresa dona do Facebook e Instagram, impulsionar as campanhas para que elas tenham maior alcance nas redes sociais. Com isso, esses conteúdos passam a aparecer com maior frequência e alcançar mais usuários das plataformas.

O público das propagandas também pode ser definido pela empresa que compra esse serviço da Meta. No caso do Google, a campanha foi direcionada para donos de empresas, diretores, chefes de marketing, profissionais de relações públicas, advogados, defensores públicos, juízes, vereadores e servidores públicos.

2023-05-10