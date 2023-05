Saúde Médicos fazem primeira cirurgia cerebral intrauterina do mundo e revertem malformação fatal

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

Menina de dois meses nasceu saudável, está sem sequelas e se desenvolvendo bem. (Foto: Reprodução)

Médicos do Boston Children’s Hospital e no Brigham and Women’s Hospital, nos Estados Unidos, descreveram a realização da primeira cirurgia cerebral intrauterina realizada com sucesso no mundo. Os pesquisadores conseguiram reparar uma malformação vascular agressiva, chamada malformação da veia de Galeno, no cérebro de um feto antes do nascimento. O procedimento foi relatado na revista científica Stroke, da Associação Americana de AVC, que faz parte da Associação Americana do Coração.

Segundo o tabloide britânico Daily Mail, o feto que recebeu a cirurgia é uma menina e sua família afirma que ela nasceu bem e está se desenvolvendo com saúde. A pequena Denver Coleman está com dois meses e passou pela cirurgia intrauterina em março, pouco antes de nascer. “O momento mais bonito poder segurá-la, olhá-la e ouvi-la chorar”, disse a mãe Kenyatta Coleman, de 36 anos, sobre o nascimento da filha.

A malformação da veia de Galeno (MAVG) é uma condição pré-natal rara na qual as artérias que trazem sangue de alto fluxo e alta pressão do coração para o cérebro se conectam diretamente a uma das principais veias coletoras profundas na base do cérebro, em vez de capilares que são necessários para retardar o fluxo sanguíneo e fornecer oxigênio ao tecido cerebral circundante. Devido às mudanças na fisiologia vascular do bebê durante e após o processo de nascimento, o alto fluxo na malformação tem um efeito ainda mais grave no coração e no cérebro após o nascimento, exercendo uma enorme pressão sobre o coração e os pulmões do recém-nascido. Isso pode levar à hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca ou outras condições potencialmente fatais.

A MAVG normalmente é vista pela primeira vez em um ultrassom pré-natal e é definitivamente diagnosticada por ressonância magnética durante o final do segundo ou terceiro trimestre da gravidez.

A cirurgia ocorreu quando a bebê com MAVG tinha 34 semanas e 2 dias de idade gestacional. O procedimento levou cerca de 20 minutos. A equipe médica, formada por 10 profissionais, usou uma agulha para perfurar a parte inferior do abdômen da mãe. Usando um ultrassom para identificar o local correto para a intervenção, eles cortaram sua parede uterina. Os cirurgiões então fizeram uma incisão no cérebro do feto e realizaram uma cirurgia para implantar uma bobina perto da artéria que restringiria o fluxo sanguíneo, corrigindo a malformação que sobrecarrega o cérebro e o coração.

“Em nosso ensaio clínico em andamento, estamos usando embolização transuterina guiada por ultrassom para tratar a veia de malformação de Galeno antes do nascimento e, em nosso primeiro caso tratado, ficamos emocionados ao ver que o declínio agressivo geralmente observado após o nascimento simplesmente não apareceu. Temos o prazer de informar que, com seis semanas, o bebê está progredindo notavelmente bem, sem medicamentos, comendo normalmente, ganhando peso e voltando para casa. Não há sinais de quaisquer efeitos negativos no cérebro”, disse o principal autor do estudo, Darren B. Orbach, codiretor do Centro de Cirurgia e Intervenções Cerebrovasculares do Boston Children’s Hospital e professor associado de radiologia no Escola de Medicina de Harvard, em comunicado.

Devido à ruptura prematura das membranas durante a embolização in-utero, a bebê nasceu por indução do parto vaginal dois dias depois. A ecocardiografia após o nascimento mostrou normalização progressiva do débito cardíaco — medida do fluxo sanguíneo produzido pelo coração a cada batimento, cálculo essencial para saber sobre o desempenho cardíaco do paciente. Nesse caso, a recém-nascida não precisou de nenhum suporte cardiovascular ou cirurgia após o tratamento intra-uterino e foi observada na UTI neonatal por várias semanas após o nascimento devido à prematuridade antes de ser enviada para casa. Durante esse tempo, a recém-nascida teve um exame neurológico normal e não apresentou derrames, acúmulo de líquido ou hemorragia na ressonância magnética do cérebro.

“Embora este seja apenas a nossa primeira paciente tratada e seja vital continuarmos o estudo para avaliar a segurança e a eficácia em outros pacientes, essa abordagem tem o potencial de marcar uma mudança de paradigma no tratamento da veia de malformação de Galeno, onde reparamos a malformação antes ao nascimento e evitamos a insuficiência cardíaca antes que ela ocorra, em vez de tentar revertê-la após o nascimento”, disse Orbach. “Isso pode reduzir significativamente o risco de danos cerebrais a longo prazo, incapacidade ou morte entre esses bebês”.

Estima-se que MAVG, a malformação cerebral vascular congênita mais comum, ocorra em até um em cada 60 mil nascimentos. O padrão atual de terapia para o problema é o tratamento após o nascimento com embolização, um procedimento baseado em cateter para fechar as conexões diretas de artéria a veia na malformação e bloquear o excesso de fluxo sanguíneo para o cérebro e o coração. No entanto, a embolização em si é de alto risco e nem sempre é bem-sucedida na reversão da insuficiência cardíaca. Além disso, danos cerebrais graves podem já ter ocorrido, o que pode levar a deficiências cognitivas ao longo da vida e condições de risco de vida para o bebê, ou até mesmo à morte.

