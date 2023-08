Tecnologia Google lança nova plataforma de segurança e denúncia de violações

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2023

Centro de Transparência foi apresentado globalmente e concentra serviços e informações. (Foto: Divulgação/Google)

O Google lançou no Brasil uma nova plataforma que reúne informações sobre segurança e privacidade, e ferramentas para denúncias de conteúdos impróprios. O Centro de Transparência concentra dados de todos os serviços da empresa, incluindo Youtube e Buscas.

O Centro também traz os relatórios de transparência dos produtos do Google e os princípios da empresa para inteligência artificial (IA). O lançamento global foi feito nesta semana. O objetivo, segundo a empresa, é concentrar em um único lugar as informações de privacidade e segurança, e facilitar o acesso de usuários e empresas.

No canal, usuários podem denunciar, por exemplo, a veiculação de desinformação ou de conteúdos sensíveis nas plataformas do Google. Há também a possibilidade de reportar conteúdos que são inapropriados para crianças.

O anúncio global da empresa acontece em um momento em que o Google e outras big techs vêm acelerando esforços para aplicar a IA generativa, que cria conteúdos, em produtos e serviços — o que tem acendido o alerta para o risco de crimes digitais e conteúdos de desinformação se tornarem mais sofisticados.

Novos riscos

Em alguns meses, a popularização de ferramentas de IA generativas já multiplicou os casos de cibercriminosos que usam os sistemas para diversas funções — desde a criação de códigos maliciosos até a geração de conteúdos fraudulentos que simulam vozes e vídeos.

No caso do Google, a interface de IA que cria conteúdo e interage com humanos é o Bard, lançado este ano para concorrer com o ChatGPT. Mas a empresa tem trabalhado para embutir a inteligência artificial generativa em outros de seus serviços, incluindo do Gmail e Google WorkSpace, que inclui Meet e Drive.

Em São Paulo, Royal Hansen, vice-presidente de Engenharia de Segurança, Proteção e Privacidade do Google, disse que a empresas têm ampliado os esforços na aplicação da inteligência artificial como forma de responder às novas ameaças digitais:

“Olhamos para isso como uma espécie de sistema de imunidade. Estamos aprendendo com a IA e nos tornando mais fortes para nos proteger e prever futuros ataques. Estamos constantemente evoluindo para estar à frente dos cibercriminosos.”

Há um mês, o Google foi uma das gigantes de tecnologia que assumiu compromissos com o governo Joe Biden, dos Estados Unidos, para criação de novas barreiras de segurança para a inteligência artificial, incluindo a criação de marcas d’água para textos, imagens, áudios e vídeos. Royal diz que a empresa tem trabalhado com equipes de vários países, incluindo Brasil, para adotar novos elementos de segurança.

