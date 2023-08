Tecnologia Google vai permitir que usuários usem inteligência artificial para resumir páginas da internet

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

Ferramenta permitirá resumir artigos mais longos e informações detalhadas. (Foto: Reprodução)

O Google informou nesta terça-feira (15) que o produto de inteligência artificial (IA) generativa da empresa vai permitir que usuários usem a ferramenta para resumir artigos e páginas da internet, recebendo informações de conteúdos com maior tempo de leitura. O recurso, ainda em testes, funcionaria fora do buscador da companhia.

A funcionalidade “foi especificamente projetada para ajudar as pessoas a se envolverem mais profundamente com o conteúdo em formato longo, facilitando a busca enquanto navegam na web”, escreveu Rany Ng, vice-presidente de gerenciamento de produtos do Google para busca, em um post no blog.

Com a nova ferramenta, o Google disse que os usuários podem “tocar” para exibir uma lista de pontos-chave gerados pela inteligência artificial abordados em um artigo, bem como acessar um recurso para “explorar na página”, que fornece um resumo das perguntas respondidas no artigo e links para seções relevantes.

No início deste ano, o Google lançou a “experiência de busca generativa” (ou SGE, na busca em inglês), pela qual os usuários podem testar uma versão experimental de seu mecanismo de busca que exibe respostas geradas por IA acima da lista tradicional de resultados.

A empresa tem se esforçado para reinventar seu mecanismo de busca principal depois que a Microsoft abalou o mercado ao incorporar tecnologia da startup OpenAI em seu mecanismo de busca Bing. Publishers ainda estão lidando com os efeitos da inteligência artificial generativa, que pode gerar texto e imagens a partir de prompts simples.

O Google disse que o novo recurso vai gerar resumos apenas para conteúdo gratuito para leitura. “Ele não fornece pontos-chave para artigos marcados como restritos por pagamento e as editoras têm controle sobre isso”, escreveu Ng, acrescentando que a empresa vai “reunir feedback e aprender o que funciona melhor tanto para as editoras quanto para os usuários, à medida que evoluímos este experimento ao longo do tempo”.

ChromeOS

O Google está aos poucos implementando o design Material You do Android no ChromeOS. Nos últimos meses alguns elementos visuais dos smartphones chegaram ao sistema de computadores, agora o C2 Production, via 9to5Google, revelou que a empresa irá fazer uma grande mudança no design do software, com todo o menu de configurações recebendo um novo layout na próxima atualização do sistema.

A principal novidade da próxima atualização do sistema é o design do ‘Menu de configurações’, que agora conta com uma nova barra na lateral mais semelhante a encontrada em sistemas como o Windows, Android e iOS.

Outra novidade que está chegando para o sistema é um novo widget do Google Tasks, que será adicionado junto ao Google Agenda. Essa novidade exibirá junto ao calendário um pequeno atalho exibindo as tarefas do usuário.

Esse novo widget do ChromeOS também permitirá que o usuário adicione novos afazeres e também permita que ele navegue em diferentes categorias de tarefas.

