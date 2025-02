Brasil Gov.br lança caixa postal digital para comunicação oficial com cidadãos; saiba como vai funcionar

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A nova ferramenta foi desenvolvida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal vai lançar uma caixa postal para cada cidadão no Gov.br, seu portal de serviços digitais. A nova ferramenta foi desenvolvida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) para que os usuários recebam comunicações de órgãos públicos federais.

Os cidadãos não precisam fazer procedimento de atualização para contar com a novidade. A Caixa postal está sendo criada de forma automática nas contas do Gov.br.

Segundo a pasta, a comunicação será personalizada para cada usuário. Um aspecto positivo da nova ferramenta é a garantia de segurança contra tentativas de fraudes por se tratar de um canal oficial do governo.

Por ter duplo fator de verificação no login, como biometria facial da CNH e dados bancários, a plataforma traz uma garantia de que as mensagens repassadas não serão repassadas a potenciais fraudadores tentando tirar vantagem de serviços a que não têm direito.

“À medida que o cidadão entra na ferramenta GOV.BR, autenticada por ele, permitirá inclusive, que informações sejam checadas neste ambiente”, disse Rogério Mascarenhas, secretário de Governo Digital do MGI.

Atualmente, cerca de 164 milhões de pessoas acessam a 4,5 mil serviços digitais do Gov.br. O portal conta com três níveis de segurança da validação dos dados do usuário – ouro, prata e bronze. Quanto maior o nível da conta, maior a segurança da validação dos dados do usuário, o que pode possibilitar acesso a mais tipos de serviços e transações digitais pelo Gov.br. Do total de cidadãos brasileiros cadastrados, 94,8 milhões são usuários de prata e ouro.

A caixa postal ficará disponível apenas para os cidadãos com nível de confiabilidade ouro e prata. O acesso poderá ser feito pelo aplicativo (disponível para Android e iOS) e site Gov.br.

Entre os serviços que podem ser comunicados na nova caixa postal estão o prazo do alistamento militar obrigatório ao cidadão de 18 anos do sexo masculino; campanha de vacinação para proteção individual contra diversas doenças; pagamento de benefícios como o programa Bolsa Família, seguro desemprego e aposentadoria por tempo de contribuição.

Lançamento

O Ministério da Gestão adiantou que a estreia da caixa postal do Gov.br ocorreu no chamamento individualizado dos candidatos aprovados do bloco temático 8, de nível médio do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Além disso, a inauguração também será usada na convocação para os cursos de formação dos candidatos de nove cargos de nível superior do certame, a partir da próxima semana, com devidas orientações para os próximos passos.

Além da nova ferramenta, os candidatos serão informados por outros canais oficiais, como o Diário Oficial da União (DOU) e a área do candidato, no site do certame.

Rogério Mascarenhas explica que as comunicações dos serviços do governo federal continuarão pelos canais habituais, mesmo após a estreia da nova ferramenta. “A ideia não é limitar, mas ter um canal mais seguro que a gente possa fazer a comunicação personalizada, à medida em que a gente vai automatizando o sistema e gerando a informação para que o usuário possa confirmar a veracidade da informação recebida.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/gov-br-lanca-caixa-postal-digital-para-comunicacao-oficial-com-cidadaos-saiba-como-vai-funcionar/

Gov.br lança caixa postal digital para comunicação oficial com cidadãos; saiba como vai funcionar

2025-02-04