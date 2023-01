Política Governador afastado do Distrito Federal deve entregar celular para a polícia na segunda-feira

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2023

Objetivo é colaborar com investigações, diz advogado de Ibaneis Rocha (foto) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil O governador do DF, Ibaneis Rocha, durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, entregará seu telefone celular à PF (Polícia Federal) na segunda-feira (23) de manhã, “para mostrar sua irrestrita colaboração com as investigações” e “para que se cumpra na íntegra a decisão do ministro [do Supremo Tribunal Federal – STF] Alexandre de Moraes”. A informação é da defesa de Ibaneis.

Na sexta-feira (20), a PF cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do governador afastado, no Palácio do Buriti, sede do governo local, e no antigo escritório de advocacia de Ibaneis.

“O governador estava fora de Brasília por ocasião da busca em sua residência, mas faz questão de que o seu telefone seja periciado, pois, como já dito, ele não tem nada a esconder e é o maior interessado na plena apuração dos fatos”, afirmou o advogado Cleber Lopes.

Ibaneis é investigado no inquérito aberto por Alexandre de Moraes, que também autorizou as buscas, para apurar a conduta das autoridades de segurança do Distrito Federal nos atos criminosos de 8 de janeiro, que resultaram na depredação das sedes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em Brasília. No dia 9 de janeiro, ele foi afastado do cargo pelo prazo de 90 dias.

