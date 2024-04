Notícias Governador de Goiás, Ronaldo Caiano sonha ser o candidato do bolsonarismo à Presidência da República

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2024

Comunicação de Caiado prioriza a segurança pública, garantindo aprovação de 86% do eleitorado goiano. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

A alta aprovação do eleitorado goiano ao trabalho do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), que soma 86%, segundo a última pesquisa Genial/Quaest, é explicada por uma combinação de políticas e acenos ao bolsonarismo nas áreas de segurança pública e educação, em um estado que tradicionalmente vota em políticos do campo da direita. De um lado, Caiado adota um discurso “linha-dura”, com foco na redução da criminalidade, e conseguiu reduzir indicadores como o número de homicídios, desde que assumiu o comando do estado. Do outro, aposta no modelo das escolas cívico-militares.

A pesquisa mostrou que 69% dos eleitores de Goiás avaliam como positivo o desempenho de Caiado na segurança pública, enquanto 67% dizem o mesmo sobre a educação. São os maiores índices entre as áreas da gestão avaliadas. A título de comparação, o índice cai para 43%, quando os entrevistados são questionados sobre a situação do transporte público no estado, e a 53%, quando a pauta é saúde.

A percepção sobre o desempenho do Caiado na segurança destoa dos demais governadores avaliados: Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Ratinho Júnior (PSD), do Paraná. No caso dos demais chefes do Executivo também alinhados a Jair Bolsonaro (PL), os percentuais variam entre 33% e 48%.

Comunicação

O resultado passa pelo peso do tema da segurança na estratégia de comunicação de Caiado. À frente do governo desde 2019, o político do União adotou slogans como “em Goiás, bandido grã-fino não se cria”. Durante seu primeiro mandato, um banner com a frase “Em Goiás, ou o bandido muda de profissão, ou muda de estado” chegou a cobrir durante meses a fachada do Palácio das Esmeraldas, sede do governo.

Nos pronunciamentos do governador, dados de segurança pública são com frequência destacados. Estatísticas oficiais do estado apontam que os homicídios dolosos, por exemplo, caíram pela metade entre 2018 e 2023 — de 2.117 para 1.046. A comparação é com o último ano da gestão de Marconi Perillo (PSDB), hoje opositor de Caiado.

O desempenho na área deve se tornar uma das principais bandeiras do governador, caso consiga se cacifar para a eleição à Presidência em 2026. Embora esteja filiado ao União Brasil, partido da base do governo Lula, e dos desentendimentos com Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19, Caiado é um dos nomes do campo da direita que disputam o espólio do ex-presidente, que está inelegível.

Ao mesmo tempo, o governador enfrenta críticas de opositores e defensores da agenda de direitos humanos pela alta letalidade policial sob sua gestão. Dados do Observatório de Segurança Pública apontam a polícia de Goiás mata duas vezes mais que a média nacional. Em 2022, 7,6 mortes em decorrência de intervenções policiais foram registradas a cada 100 mil habitantes. É o terceiro maior índice do Brasil, atrás apenas dos alcançados pelos estados do Rio e da Bahia.

Primo investigado

Outro foco de desgaste relacionado ao tema da segurança, explorado pela oposição, envolve um familiar do governador. Primo de Caiado, Jorge Luiz Ramos Caiado tornou-se réu no fim do mês passado por homicídio. A vítima é o empresário Fábio Alves Escobar Cavalcante, ex-aliado do governador. Ele foi assassinado a tiros em 2021, em uma emboscada no interior do estado.

O governo de Goiás afirmou em nota que não pode emitir opinião sobre processo de investigação policial, e frisou que foi o trabalho da Polícia Civil que resultou “nas prisões dos agentes de segurança e no prosseguimento da denúncia”.

Educação militar

Na área da educação, as escolas cívico-militares são as principais vitrine de Caiado. O modelo é defendido pelo eleitorado conservador e entrou na mira do governo Lula, que encerrou no ano passado o programa criado por Bolsonaro para financiar unidades.

As escolas goianas correm risco, no entanto, de se transformar em foco de crise para o governador. Segundo informações do jornal “O Popular”, a Secretaria de Segurança Pública investiga suposto tráfico de influência na escolha de empresas para a realização de eventos nas escolas. Os contratos teriam sido celebrados em 35 unidades, mais da metade do total. Caiado também tem recebido críticas por sua gestão na educação pela dispensa de professores de apoio. A categoria prestava auxílio para crianças com deficiência, como autismo ou síndrome de down, na rede estadual.

