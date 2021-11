Política Governador de São Paulo, João Doria escala Henrique Meirelles para equipe econômica e sinaliza Sérgio Moro como prioridade em negociações para 2022

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2021

João Doria foi eleito pré-candidato do PSDB à Presidência em 2022. (Foto: Reprodução)

Eleito pré-candidato do PSDB à Presidência em 2022, o governador João Doria (PSDB) sinalizou que o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro (Podemos) deve ser prioridade nas suas conversas para construção de uma candidatura única de centro para as eleições do ano que vem.

Em entrevista coletiva na sede do diretório estadual do partido nesta segunda-feira (29), Doria também anunciou o nome do ex-ministro e atual secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles, como integrante de sua equipe econômica de campanha. Filiado ao PSD, que anunciou a pré-candidatura de Rodrigo Pacheco à Presidência na semana passada, Meirelles não descarta concorrer ao Senado.

O tucano venceu as prévias do PSDB com 53,99% dos votos, contra 44,66% do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e 1,35% do ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgilio. A votação foi concluída no sábado após adiamento de uma semana por pane técnica e suspeitas de ataque hacker.

Assim que voltar de uma viagem aos Estados Unidos nesta semana, o governador já tem encontro marcado com o ex-juiz e com a presidente do Podemos, deputada Renata Abreu. Segundo Doria, Moro tem “protagonismo” na frente “democrática, liberal e social” que será colocada como alternativa às candidaturas do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula, ambos nas duas primeiras colocações das últimas pesquisas.

“Agora é a hora de união, do bom diálogo, do bom entendimento, do respeito a todos, primeiro dentro do PSDB, e depois com partidos que poderão compor essa frente democrática, liberal, social, que ficará distante dos extremismos de Lula e Bolsonaro, e certamente Sérgio Moro faz parte dessa frente e com protagonismo”, disse Doria.

Sobre uma possível composição com Moro, na qual poderia abrir mão de ser o cabeça de chapa, o tucano disse que “ainda é cedo” e há um longo período para sedimentar a decisão, mas ressaltou que mantém um bom diálogo com o ex-juiz antes mesmo de sua entrada no governo Bolsonaro. No Podemos, a candidatura de Moro a presidente é tratada como certa neste momento.

Até o final da próxima semana, o governador pretende anunciar todos os integrantes de sua equipe econômica de campanha. Ao todo, serão seis pessoas, sendo três mulheres. O único confirmado por ele na coletiva foi Meirelles.

“Não teremos posto Ipiranga. Todos os seis serão protagonistas e vão deliberar a construção de um programa econômico do Brasil”, disse o governador, que quer compartilhar ideias para o país com outras campanhas. Ele estava acompanhado de nomes como o vice-governador Rodrigo Garcia, o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, e o coordenador das prévias, Wilson Pedrosa.

O tucano ainda negou ter convidado Leite para ser coordenador de sua campanha. No entanto, afirmou que o gaúcho terá “papel de protagonismo” na campanha do PSDB ao Planalto.

Doria, que aparece com 3% na última pesquisa do Ipec, minimizou sua má colocação na corrida eleitoral e alta rejeição em São Paulo, argumentando que o mesmo ocorreu em sua campanha ao governo, em 2018. Ele espera crescer nas pesquisas com “muito trabalho” e rodando todo o Brasil a partir de janeiro de 2022. As informações são do jornal O Globo.

