Futebol Treinador do penta, Luiz Felipe Scolari vai ministrar aulas para futuros técnicos: “Só quero ajudar”

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Felipão comandou Seleção Brasileira e clubes como Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro. (Foto: Divulgação/Lucas Uebel/Grêmio)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Luiz Felipe Scolari foi convidado pela escola Futebol Interativo para ministrar um curso para treinadores. O último técnico campeão do mundo pela seleção e multicampeão por clubes como Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro, está agora compartilhando seus conhecimentos e experiências com treinadores que estão ingressando no mercado.

O evento, marcado para dezembro, também contará com a presença de outro campeão pela seleção, Gustavo Leal, auxiliar-técnico da Seleção Brasileira Olímpica. Gabriel Bussinger, treinador das categorias de base do Santos, completa a lista de professores do curso.

Para combinar com a seleção de professores campeões com a seleção, o local do curso será o CT do Atlético Sorocaba, que recebeu a seleção da Argélia durante a Copa do Mundo de 2014. Os alunos ficarão de 17 a 19 de dezembro (sexta-feira a domingo) imersos no centro de treinamento em Sorocaba, acompanhando aulas teóricas e práticas no campo.

Pensando no futuro do futebol e em preparar novos treinadores, Scolari disse que: “Eu vim aqui porque acho que iria contribuir com vocês. Eu quero escutar que daqui saíram dois, três, cinco pessoas que assumiram posições muito melhores. Eu só quero ajudar, assim como fiz com outros treinadores”.

A participação do treinador foi celebrada pelos alunos e pelos demais professores do curso, para Gabriel Bussinger: “é um prazer para mim participar desse grande evento e da aula do Felipão que, para nós, é uma grande referência como treinador”. Gustavo Leal complementou dizendo que “estava com saudades desses eventos presenciais e essa troca é muito importante, tanto com os alunos como com o professor Felipão”.

As inscrições para a terceira edição do curso já começaram. O Futebol Interativo é uma startup de educação voltada para o futebol, nascida em Natal (Rio Grande do Norte) há três anos e que, dado o rápido crescimento da empresa, transferiu toda a operação para São Paulo (SP). As informações são do site Lance.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol