Após vitória sobre o Fluminense, Atlético-MG tem chance de ser campeão nesta terça, mesmo sem jogar; veja a matemática

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2021

Hulk comemora um dos dois gols marcados por ele na vitória do Atlético-MG sobre o Fluminense. (Foto: Pedro Souza)

O Atlético-MG está muito, mas muito próximo de comemorar o título do Campeonato Brasileiro, após 50 anos de jejum. Com a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Mineirão, o Galo chegou aos 78 pontos e abriu 11 de vantagem para o Flamengo (67 e com um jogo a menos).

Se o time carioca tropeçar diante do Ceará, nesta terça, no Maracanã, o Atlético será o novo campeão nacional.

Mesmo que o Flamengo vença todos os quatro jogos restantes, o time rubro-negro só poderá chegar a 79. Caso o Flamengo derrote o Ceará, uma vitória do Atlético diante do Bahia, na próxima quinta-feira, ou em cima do Bragantino, no domingo, dia 5 de dezembro, no Mineirão, garante o título ao time mineiro, que desde 1971 não conquista o Campeonato Brasileiro.

Ainda faltam três jogos para Atlético neste Brasileirão (Bahia, Bragantino e Grêmio). Se não der na terça-feira com um tropeço do rival carioca, o Galo poderá ser campeão na quinta-feira, diante do Bahia, na Fonte Nova, às 18h (de Brasília), em Salvador.

No entanto, a taça pode parar na sede do Atlético antes de o clube enfrentar o Bahia, dia 2. Se vencer o Fluminense e o Flamengo no máximo empatar com o Ceará, dois dias depois, o Galo será campeão. Somará 78 pontos. O rival carioca chegaria a 68, diferença de 10 pontos, com apenas nove ainda em disputa.

Maior artilheiro

Com os dois gols no jogo desta tarde, 28, contra o Fluminense, no Mineirão, o atacante Hulk tornou-se o maior artilheiro do Galo nos últimos 12 anos, em uma única temporada.

Ele chegou a 32 gols, ultrapassando a marca de Fred, que fez 30 tentos com a camisa alvinegra em 2017. Antes disso, em 2009, Diego Tardelli anotou 42 gols pelo Galo.

Hulk é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 17 gols, e também da Copa do Brasil, com seis. Sempre atento ao seu preparo físico e à recuperação após as partidas, o atacante tem outro número que impressiona: esteve em campo em 64 dos 70 jogos do Galo na temporada.

Ao comemorar seu segundo gol no jogo de hoje, Hulk foi em direção em que estava o ídolo atleticano Reinaldo e fez o sinal do punho cerrado, celebrizado pelo jogador alvinegro no final dos anos 70 e primeira metade dos 80.

“Faz tempo que a gente vem com este grito aqui, doido para sair, mas vai sair na hora certa”, disse Hulk, logo após a partida, referindo-se à busca pelo título brasileiro. As informações são do site GE e do Atlético-MG.

