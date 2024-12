Política Governador de Sergipe é criticado por ir à final da Libertadores após se afastar por motivo de saúde

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2024

Uma imagem do governador assistindo ao jogo ao lado da esposa começou a circular no X (antigo Twitter) na noite de sábado. Foto: Reprodução Uma imagem do governador assistindo ao jogo ao lado da esposa começou a circular no X (antigo Twitter) na noite de sábado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), enfrentou críticas nas redes sociais após ser flagrado no sábado (30) assistindo à final da Copa Libertadores, em Buenos Aires, poucos dias depois de anunciar nas redes sociais que se licenciaria do cargo para cuidar da saúde após enfrentar uma pneumonia.

Em nota, o governo de Sergipe disse que o governador Fábio Mitidieri encontra-se licenciado desde o dia 26 de novembro, em agenda pessoal, em família, na Argentina, e que o afastamento foi comunicado à Assembleia Legislativa do Estado.

“O Estado certifica que a viagem foi custeada com recursos próprios, sem qualquer utilização de verbas públicas. Em respeito à população e ao compromisso com a transparência que norteia a gestão, o Estado informa que a decisão reflete a responsabilidade de separar compromissos oficiais de atividades de caráter pessoal, assegurando a máxima ética no uso do dinheiro público”, diz a nota, acrescentando que o governador também cumpriu recomendação médica de afastamento de atividades após uma semana de tratamento por uma pneumonia.

Ele foi internado no dia 15 de novembro, quando recebeu o diagnóstico, permanecendo em tratamento hospitalar até o dia 17. Após a alta, passou a cumprir a agenda administrativa remotamente, em sua residência.

No último dia 26, Mitidieri comunicou pelas redes sociais que se afastaria por alguns dias para se recuperar de uma pneumonia. “Fala, meu povo! Tirei uns dias para garantir que minha saúde esteja 100% após pneumonia. O governo segue sob a orientação do nosso vice Zezinho Sobral. Agradeço a compreensão e reafirmo meu compromisso de estar sempre pronto para servir nosso Estado e os sergipanos”, escreveu ele.

Uma imagem do governador assistindo ao jogo ao lado da esposa começou a circular no X (antigo Twitter) na noite de sábado, após a vitória inédita do Botafogo, time do qual Mitidieri é torcedor declarado. Usuários da rede social acusaram o chefe do Executivo estadual de utilizar o “atestado” como justificativa para viajar à capital argentina.

Mitidieri não publicou nas redes sociais fotos no Monumental, estádio do River Plate em Buenos Aires onde a final do campeonato aconteceu. Limitou-se a compartilhar uma foto com integrantes do time, acompanhada de uma legenda comemorando o título: “Depois de 89 minutos jogando a final da Libertadores com um a menos, conquistamos o tão sonhado título continental, a Libertadores da América”.

Já a primeira-dama, Érica Mitidieri, que também ocupa o cargo de secretária estadual de Assistência Social, Inclusão e Cidadania, compartilhou nos stories do Instagram uma foto ao lado do marido vestindo a camisa do time. (AE)

