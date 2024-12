Rio Grande do Sul Defesa Civil gaúcha realiza teste de nova ferramenta de alerta contra desastres naturais

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2024

Durante o teste, foi verificado o funcionamento da ferramenta de alertas cell broadcast Foto: Luís André Pinto/Secom Durante o teste, foi verificado o funcionamento da ferramenta de alertas cell broadcast. (Foto: Luís André Pinto/Secom)

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul realizou uma demonstração da nova ferramenta “Defesa Civil Alerta”, enviando uma notificação para 36 municípios de diversas regiões do Estado por meio da tecnologia cell broadcast.

O envio do alerta, realizado no sábado (30), ocorreu em duas etapas. Às 15h, a mensagem foi enviada para Alegrete, Dom Pedrito, Itaqui, Quaraí, Rosário do Sul, Uruguaiana, Santa Maria, Cachoeira do Sul, Pântano Grande, Capão do Leão, Pedro Osório, Pelotas e São Lourenço do Sul.

O segundo envio foi feito às 15h05min, abrangendo Porto Xavier, Porto Mauá, Barra do Guarita, Iraí, Caxias do Sul, São Vendelino, São Sebastião do Caí, Estrela, Encantado, Cruzeiro do Sul, Muçum, Eldorado do Sul, Igrejinha, Itati, Maquiné, Montenegro, Nova Hartz, Novo Hamburgo, Parobé, Rolante, São Jerônimo, Três Coroas e Três Forquilhas.

Os militares do Codec (Centro de Operações da Defesa Civil) utilizaram a Interface de Divulgação de Alertas Públicos para enviar a mensagem aos celulares dos municípios com o seguinte conteúdo: “Defesa Civil: DEMONSTRAÇÃO do novo sistema de alerta de Emergência no RIO GRANDE DO SUL. Mais informações, consulte o site DEFESA CIVIL ALERTA”. A mensagem foi limitada devido ao número restrito de caracteres disponíveis.

Moradores de cidades vizinhas também podem ter recebido a mensagem devido à proximidade das torres de sinal de telefonia. Isso ocorreu com habitantes de Porto Alegre, por exemplo.

O que foi avaliado na demonstração

Durante o teste, foi verificado o funcionamento da ferramenta de alertas cell broadcast. Essa nova tecnologia, criada em uma parceria entre a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e as quatro grandes operadoras de telefonia, utiliza a rede celular para enviar alertas com aviso sonoro e vibratório, sobrepondo-se a qualquer outro conteúdo exibido na tela do usuário.

Os técnicos do Codec, responsáveis pelo envio do alerta, relataram que o exercício transcorreu conforme o planejado, sem intercorrências. Durante a execução, foram monitorados diversos aspectos da ferramenta, como a velocidade de envio da mensagem, a efetividade na recepção do alerta pelos celulares nos municípios e o funcionamento da tecnologia cell broadcast. O processo foi concluído dentro do cronograma.

A ferramenta será integrada às outras formas de alerta já utilizadas pela Defesa Civil Estadual a partir desta quarta-feira (4). Ela será empregada exclusivamente em casos de desastres extremos ou severos, que representem risco iminente à população.

