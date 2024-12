Rio Grande do Sul Grupo Equatorial investe R$ 2 bilhões desde que assumiu a concessão da CEEE

Por Marcelo Warth | 2 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Jornalistas visitaram o Centro de Operações Integradas da CEEE Equatorial Foto: Marcelo Warth/O Sul Jornalistas visitaram o Centro de Operações Integradas da CEEE Equatorial. (Foto: Marcelo Warth/O Sul) Foto: Marcelo Warth/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grupo Equatorial anunciou que já investiu R$ 2 bilhões desde que assumiu o controle da CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica). O dinheiro foi aplicado em obras estruturantes em redes de distribuição, em automação, na ampliação das subestações e linhas de transmissão e em melhorias no atendimento comercial.

As informações foram divulgadas durante o Giro CEEE Equatorial, realizado na última sexta-feira (29). Na ocasião, jornalistas dos principais veículos de comunicação do Estado foram recebidos na sede da empresa, no bairro Humaitá, em Porto Alegre, onde conheceram as suas instalações e o COI (Centro de Operações Integradas). O local foi inundado durante a enchente histórica que atingiu a cidade em maio.

Representantes da empresa apresentaram obras que estão sendo realizadas para regularizar o fornecimento de energia em comunidades da Capital onde há os chamados “gatos” e as ações sociais executadas pela concessionária nesses locais.

Também foi antecipada parte do plano de ação para minimizar os transtornos causados pela falta de luz em decorrência de temporais durante o verão na área de concessão da CEEE, incluindo o litoral gaúcho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/grupo-equatorial-investe-r-2-bilhoes-desde-que-assumiu-a-concessao-da-ceee/

Grupo Equatorial investe R$ 2 bilhões desde que assumiu a concessão da CEEE

2024-12-02