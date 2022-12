Rio Grande do Sul Governador diz que a privatização da Corsan é “fundamental na busca pela universalização do saneamento”

Por Marcelo Warth | 21 de dezembro de 2022

Segundo Ranolfo, a venda da empresa qualificará o atendimento para mais de 6 milhões de gaúchos Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, afirmou que a privatização da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) é “um passo fundamental na busca pela universalização” dos serviços prestados pela empresa no Estado.

“Parabéns ao consórcio Aegea, que venceu o leilão de privatização da Corsan, realizado na B3, em São Paulo, com proposta de R$ 4,15 bilhões. Esse é um passo fundamental na busca pela universalização do saneamento no RS e pela otimização dos serviços da companhia”, afirmou o governador.

Segundo ele, a venda da empresa, realizada na terça-feira (20), qualificará o atendimento para mais de 6 milhões de gaúchos nos 317 municípios onde a companhia atua.

O governo alega que a privatização tem como objetivo assegurar o cumprimento do Novo Marco Legal do Saneamento, cujas metas seriam incompatíveis com a capacidade atual de investimento da estatal. Com a desestatização, estão previstos investimentos de cerca de R$ 13 bilhões na companhia nos próximos dez anos.

O governador reeleito Eduardo Leite também comemorou a venda da Corsan. “Vencida mais uma etapa da modernização do Estado: a privatização da Corsan abre caminho para que o Rio Grande do Sul cumpra metas de atendimento à população. Mais investimentos e mais saúde até 2033”, declarou.

Criticada pelos partidos de oposição, a privatização foi marcada por uma batalha judicial entre o Sindiágua (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado do Rio Grande do Sul) e o governo.

Aegea

Criada em 2010, a Aegea é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Atualmente, atende mais de 21 milhões de pessoas em 154 municípios. O grupo já atua no RS por meio de PPP (parceria público-privada) com a Corsan para a coleta e tratamento de esgoto na Região Metropolitana de Porto Alegre.

