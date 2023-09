Rio Grande do Sul Governador do Rio Grande do Sul visita Muçum, município mais afetado pelos temporais no Estado

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

"Nós vamos colocar essa cidade em pé muito antes do que as pessoas imaginam”, afirmou Eduardo Leite. Foto: Maurício Tonetto/Secom "Nós vamos colocar essa cidade em pé muito antes do que as pessoas imaginam”, afirmou Eduardo Leite. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite foi até o município de Muçum, nesta quinta-feira (7), para verificar os efeitos da enchente que atingiu a localidade nesta semana. Ao menos 14 pessoas morreram na cidade em virtude dos fortes temporais e da cheia do rio Taquari.

Acompanhado pelo coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Luciano Boeira, e pelo namorado, Thalis Bolzan, Leite se reuniu com o prefeito Mateus Trojan e percorreu ruas da cidade.

“Não faltarão recursos, nem financeiros e nem humanos, para a reconstrução dos municípios do Vale do Taquari. O governo está totalmente mobilizado nesse processo de recuperação das cidades e de auxílio a quem teve perdas humanas e materiais. Nós vamos colocar essa cidade em pé muito antes do que as pessoas imaginam”, afirmou Leite.

O governador informou ao prefeito a liberação de R$ 1,5 milhão em horas-máquina para auxiliar no trabalho de reconstrução, tanto em Muçum quanto em Roca Sales. Também reforçou o apelo para que apenas quem mora na cidade ou está envolvido nos reparos vá ao município.

“A solidariedade do povo gaúcho é enorme e a gente vê isso todos os dias. Há um movimento muito forte de auxílio e apoio ao Vale do Taquari, mas pedimos que as pessoas interessadas em fazer doações concentrem a entrega desses materiais nos pontos de coleta. As cidades atingidas pela enchente estão em uma situação de calamidade, e o aumento da circulação de pessoas prejudica a reconstrução”, explicou.

Doações

Neste momento, a Defesa Civil Estadual pede que as doações se concentrem em colchões e itens para limpeza dos locais afetados pela enchente.

Pontos de doação na sexta-feira (8):

– Palácio Piratini

Praça Marechal Deodoro, s/n, Centro Histórico, Porto Alegre

– Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff)

Av. Borges de Medeiros, 1501, Centro, Porto Alegre

– Secretaria da Segurança Pública

Av. Pernambuco, 649, Navegantes, Porto Alegre

– Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete)

R. Gonçalves Dias, 700, Menino Deus, Porto Alegre

– Prédio do Daer e da Procuradoria-Geral do Estado

Av. Borges de Medeiros, 1555, Praia de Belas, Porto Alegre

– Palácio da Polícia Civil

Av. João Pessoa, 2.050, Porto Alegre

– Cruz Azul

R. Mostardeiro, 233, Rio Branco, Porto Alegre

– Verte Saúde

R. dos Andradas, 846, Centro, Porto Alegre

– Quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar

– Delegacias de polícia

– Prefeituras

– Agências do Banrisul no Estado

– Unidades do Sesc

– Supermercados da Rede Zaffari/Bourbon

