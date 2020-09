Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite abre a Semana Farroupilha ao receber a Chama Crioula no Palácio Piratini

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Ao acender o candeeiro, Leite iniciou oficialmente os festejos da Semana Farroupilha no Estado Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Cavalarianos levaram, na manhã desta segunda-feira (14), a Chama Crioula até o Palácio Piratini, em Porto Alegre. Acesa no município de Guaíba, a centelha percorreu, pela primeira vez, o mesmo trajeto feito pelos Farroupilhas em 1835, atravessando o lago para chegar à Capital.

O ato de acendimento ocorre desde 1947 e espalha a chama pelas 30 regiões tradicionalistas do Rio Grande do Sul. Até o dia 20 de setembro, o Palácio Piratini será a morada deste símbolo do tradicionalismo gaúcho.

Os cavalarianos trouxeram no catamarã a centelha acesa no Sítio Histórico, em Guaíba. Em Porto Alegre, a chama foi recebida pelo governador Eduardo Leite, pelo vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, pela secretária-adjunta da Cultura, Gabriella Meindrad, pela patrona dos Festejos Farroupilhas, Alessandra Carvalho da Mota, pela presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, Gilda Galeazzi, e pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ernani Polo.

“Rememorar essa história de lutas do nosso passado e dos nossos antepassados é importante neste momento em que precisamos de resistência e de resiliência diante de um novo tipo de adversário, o coronavírus. Dizem que estamos vivendo uma guerra invisível, e se enfrentamos uma guerra, temos o privilégio, no nosso Estado, de, ao olhar para o passado, relembrar a epopeia farroupilha como uma grande guerra que nossos antepassados travaram pelos seus ideais e valores, e que nesse momento nos inspiram”, exaltou o governador ao abrir oficialmente os festejos da Semana Farroupilha no Estado.

Ao final dos pronunciamentos, os músicos Renato Borghetti e Marcelo Cachoeira executaram o Hino do Rio Grande do Sul. Neste ano, o tema dos Festejos Farroupilhas homenageará e observará a amplitude que a cultura gaúcha alcança por meio do cultivo das tradições. “Gaúchos sem fronteiras” pretende retratar a história de homens e mulheres que, além das fronteiras do Estado, continuam a vergar sua pilcha, tomar seu chimarrão e participar de manifestações culturais, seja por meio da música, da literatura ou apreciando o churrasco.

Em razão da pandemia de Covid-19 e obedecendo aos protocolos de distanciamento social, a programação da Semana Farroupilha será on-line.

