Rio Grande do Sul Ciclista morre ao ser atingido por carreta em Montenegro

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A vítima transitava pelo km 28 da ERS 124, no bairro Aeroclube, quando teve a bicicleta atingida por uma carreta Foto: CRBM/Divulgação A vítima transitava pelo km 28 da ERS 124, no bairro Aeroclube, quando teve a bicicleta atingida por uma carreta. (Foto: CRBM/Divulgação) Foto: CRBM/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um ciclista morreu em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (14) em Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A vítima transitava pelo km 28 da ERS 124, no bairro Aeroclube, quando teve a bicicleta atingida por uma carreta. O óbito foi no local. O efetivo do CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar) foi acionado na ocorrência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul