Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

O governo do Estado tem aceitado doações via transferências Pix pelo canal de doações SOS Rio Grande do Sul. Foto: Mauricio Tonetto/Secom O governo do Estado tem aceitado doações via transferências Pix pelo canal de doações SOS Rio Grande do Sul. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom) Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, alertou a população sobre golpes envolvendo doações para as vítimas da tragédia causada pelos temporais no estado. Segundo o chefe do Executivo estadual, pessoas têm se aproveitado da situação para pedir dinheiro sem encaminhar o valor àqueles que realmente precisam.

O governo do Estado tem aceitado doações via transferências Pix pelo canal de doações SOS Rio Grande do Sul, e, segundo o governador, é por esse meio que pessoas têm tentado aplicar golpes. Sem dar detalhes, ele reforçou que a chave Pix correta é o CNPJ de número 92.958.800/0001-38.

“No meio de tanta solidariedade, tem aproveitadores que usam a sensibilidade das pessoas para aplicar golpes. Isso é lamentável”, disse. “Quando forem fazer a doação, é o SOS Rio Grande do Sul que aparece como destinatário e a instituição é o Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul). Se não aparecer isso na hora da doação é porque é um golpe”.

Até agora, cerca de R$ 38 milhões foram doados por pessoas físicas e jurídicas através da transferência bancária. Os recursos devem ser utilizados para os trabalhos de resgate e apoio humanitário às comunidades afetadas pelas enchentes.

Em 2023, a mesma conta bancária foi utilizada para receber doações quando as chuvas causaram grandes estragos no Rio Grande do Sul em setembro, na região do Vale do Taquari.

2024-05-06