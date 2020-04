Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite apresenta dados referentes ao coronavírus a ministros do governo federal

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2020

Governador tratou da situação do RS com os ministros Braga Netto, Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Governador tratou da situação do RS com os ministros Braga Netto, Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O modelo de distanciamento social controlado, que deve ser adotado no Rio Grande do Sul a partir de maio, foi apresentado por videoconferência pelo governador Eduardo Leite, na tarde desta quarta-feira (22), a ministros do governo federal. Os generais Braga Netto, ministro-chefe da Casa Civil, Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo, participaram da reunião virtual.

“Sabemos que não podemos impor restrições rígidas por um longo período. O distanciamento controlado se dá com base em evidências científicas e análise de dados, contando com a contribuição de diversas entidades da sociedade, e pode ser utilizado como molde por outros Estados que se interessarem”, destacou o governador.

Durante a conversa, Leite também apresentou o boletim diário da situação do coronavírus no Estado, atualizando os ministros a respeito da evolução da Covid-19 no RS e a matriz de risco, apontando eventos críticos e indicadores relacionados à doença, além das ações que o Executivo vem tomando para a mitigação de riscos.

Coletiva

Durante a coletiva dos ministros em Brasília, nesta quarta-feira (22), o exemplo do governo gaúcho foi citado várias vezes positivamente. O ministro da Saúde, Nelson Teich, também afirmou que o governo prepara orientações sobre redução do isolamento.

