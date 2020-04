Saúde Ministro da Saúde anuncia secretário executivo e diz que governo prepara orientações sobre redução do isolamento

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2020

Nelson Teich participou pela primeira vez da coletiva de governo sobre a pandemia.

O ministro da Saúde, Nelson Teich, anunciou nesta quarta-feira (22) o novo secretário executivo e disse que o governo prepara orientações sobre redução do isolamento para orientar cidades e Estados nas medidas de flexibilização do distanciamento social contra o coronavírus.

O novo secretário Executivo da pasta, que substitui João Gabbardo dos Reis, é o general Eduardo Pazuello.

“Estamos desenhado a criação de um banco de dados para melhorar a informação junto com outros ministérios, para buscar uma integração cada vez maior com os outros grupos do governo”, disse o ministro da Saúde.

O plano de distanciamento social controlado apresentado pelo governador Eduardo Leite a ministros também nesta quarta-feira foi citado na coletiva. O ministro abordou os estudos e projeções feitos sobre o coronavírus, no entanto, lembrou as diferenças entre os Estados e o tamanho do País, ressaltando a importância da orientação que o ministério prepara para embasar governadores e prefeitos.

“Teremos três braços para trabalhar e focar. O lado da informação, a infraestrutura e criar uma diretriz que permita que Estados e municípios, abordem, criem políticas, programas, projetos em relação ao isolamento e ao distanciamento”, explicou o ministro.

“O Brasil é um País gigante e heterogêneo, as diretrizes para o relaxamento do isolamento devem ser customizada para as diferentes regiões. Tem que ser levado em consideração vários pontos: o número de casos, o número de leitos, os recursos humanos”, reforçou Teich.

“A situação é difícil, a situação é complexa, mas com certeza temos condição de passar por ela e, além disso, deixar o Brasil preparado, com o sistema de saúde mais forte para o pós-covid”, finalizou.

Números

O número de mortes em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19) chegou a 2.906, conforme balanço mais recente divulgado nesta quarta-feira (22) pelo Ministério da Saúde. Já os casos confirmados subiram para 45.757. O índice de letalidade ficou em 6,4%. O ministro da Saúde, Nelson Teich, confirmou que 25,3 mil pessoas conseguiram se recuperar da doença

O número de óbitos marcou um aumento de 6% em relação a terça-feira (21), quando foram registradas 2.741 vítimas de covid-19. Já os casos confirmados representaram um crescimento de 6,2% sobre os dados de ontem, quando foram contabilizadas 43.079 pessoas infectadas.

São Paulo concentra o maior número de falecimentos (1.134), quase três vezes o número do segundo colocado, o Rio de Janeiro (490). Os Estados são seguidos por Pernambuco (282), Ceará (233) e Amazonas (207).

Além disso, foram registradas mortes no Maranhão (66), Paraná (57), Bahia (50), Minas Gerais (47), Pará (43), Paraíba (39), Santa Catarina (37), Espírito Santo (34), Rio Grande do Norte (29), Rio Grande do Sul (27 – mais tarde atualizado para 28), Distrito Federal (25), Goiás (21), Alagoas (20), Piauí (15), Amapá (14), Acre (oito), Sergipe (sete), Mato Grosso (seis), Mato Grosso do Sul (seis), Rondônia (cinco), Roraima (três) e Tocantins (um).

