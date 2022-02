Política Governador Eduardo Leite confirma que recebeu convite para se filiar ao PSD

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2022

Leite confirmou que o convite para se filiar a legenda de Kassab foi feito, mas acredita que o assunto é precipitado. Foto: Itamar Aguiar/ Palácio Piratini

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, tem mantido conversas constantes com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, a fim de atrai-lo ao PSD. O partido tem intenção de lançar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como candidato à Presidência da República, mas até agora, Pacheco não se posicionou publicamente sobre o assunto.

Leite confirmou, em entrevista concedida para a CNN, que o convite para se filiar a legenda de Kassab foi feito, mas acredita que o assunto é precipitado. “Há de fato um convite. O diálogo é positivo. Mas tudo ainda prematuro”, disse.

Sem citar Doria, o governador gaúcho indica que ainda dará prioridade para que o pré-candidato do PSDB apresente viabilidade na disputa.

No entanto, após uma votação apertada contra João Doria, com porcentagem dos votos, que surpreendeu até mesmo aliados do governador paulista, Eduardo Leite passou a conversar com pré-candidatos de outros partidos, como Sérgio Moro, do Podemos, e Simone Tebet, do MDB.

