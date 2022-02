Notícias WhatsApp: código revela que backup ilimitado no Google Drive deve acabar

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A mudança pode sinalizar o fim do acordo entre WhatsApp e Google. Foto: Reprodução A mudança pode sinalizar o fim do acordo entre WhatsApp e Google. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O WhatsApp deve deixar de oferecer backup ilimitado no Google Drive para celulares Android. A evidência encontra-se em novas linhas do código do mensageiro, que exibem mensagens como “alteração de backup do Google Drive”, “limite do Google Drive quase cheio” e “limite do Google Drive alcançado”.

A novidade, que ainda não anunciada oficialmente, foi descoberta pelo site especializado WABetaInfo. A mudança pode sinalizar o fim do acordo entre WhatsApp e Google, que introduziu o espaço ilimitado para guardar mensagens no Drive em novembro de 2018.

As linhas de código reveladas na versão beta do mensageiro trazem a inscrição “gdrive_backup_quota”, indicando que existirá uma cota do Google Drive para armazenar backups do WhatsApp de graça. As mensagens não revelam quanto de espaço será reservado para as conversas do app com a mudança. Atualmente, o plano gratuito da nuvem do Google dá direito a 15 GB totais, que são ocupados pelos serviços da empresa, como Google Fotos e Gmail.

Apagar mensagens

O WhatsApp pode aumentar o tempo para apagar mensagens para todos os membros de uma conversa. O novo prazo para excluir o que já foi mandado passará a ser de 2 dias e 12 horas. Atualmente, o aplicativo permite deletar mensagens enviadas há, no máximo, 1 hora, 8 minutos e 16 segundos.

A funcionalidade foi descoberta na versão 2.22.4.10 do app Beta para Android. Como está em fase de testes, o recurso pode ser lançado com um prazo diferente, ou nem mesmo ser implementado na versão estável do mensageiro, disponível também para iPhone (iOS).

O limite de tempo para apagar mensagem parece estar constantemente sob análise. Em novembro do ano passado, o WhatsApp estava testando o prazo de 7 dias e 8 minutos na versão de teste do mensageiro para desktop, conforme apurou o site WABetaInfo.

A janela de uma semana parece ter caído por terra, possivelmente por não haver interesse dos usuários em excluir mensagens tão antigas (e provavelmente já lidas). Dois dias de prazo para se arrepender representa um ganho de tempo considerável, sem que a funcionalidade perca o sentido.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias