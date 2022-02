Brasil Samsung Galaxy Tab S8 com 5G é homologado para venda no Brasil

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2022

O dispositivo da Samsung foi homologado no Brasil sob o modelo SM-X706B. Foto: Reprodução O dispositivo da Samsung foi homologado no Brasil sob o modelo SM-X706B. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Samsung deve lançar um novo tablet em breve. Enquanto isso, o suposto Galaxy Tab S8 com suporte ao 5G recebeu o sinal verde da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e já pode ser vendido no Brasil. Espera-se que o dispositivo seja anunciado com ficha técnica avançada e Android 12.

O dispositivo da Samsung foi homologado no Brasil sob o modelo SM-X706B. O código, que também deu as caras nos registros da FCC, pode ser destinado ao futuro Samsung Galaxy Tab S8 com 5G. Além disso, a documentação da Anatel cita unidades fabris em Campinas (SP), Manaus (AM), Coreia do Sul e Vietnã.

Outras pistas sobre o gadget foram apresentadas no certificado de conformidade técnica. Além do 5G, o arquivo cita a conectividade Wi-Fi com os padrões 802.11 b/g/n/a/ac/ax. Além disso, o documento afirma que “o produto será comercializado” com um carregador. Mas os dados sobre a bateria não foram revelados.

Outros detalhes sobre o lançamento foram apresentados na documentação da FCC. Segundo o MySmartPrice no último dia 19, a agência norte-americana traz a menção “tablet” na seção “tipo de dispositivo” da certificação para o gadget de modelo SM-X706B. Além disso, a homologação também fala sobre o suporte ao 5G conferida ao tablet.

As demais apostas do dispositivo giram em torno da tela de 11 polegadas. Além disso, a ficha técnica tende a trazer o processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento. O lançamento da Samsung ainda teria bateria de 8.000 mAh, câmera dupla de 12 megapixels e Android 12 de fábrica.

Além da edição convencional, a Samsung deve lançar o Galaxy Tab S8 Ultra. Espera-se que o concorrente com ficha técnica mais encorpada seja anunciado com um notch na tela de 14,6 polegadas. O modelo ainda teria memória RAM de até 16, armazenamento de até 512 GB e bateria de 11.200 mAh ficha técnica avançada.

Os tablets devem ser lançados ao lado da linha Galaxy S22 no dia 9 de fevereiro.

O projetor The Freestyle, as novas geladeiras Bespoke e o aspirador-robô Jet Bot AI+ foram algumas das novidades reveladas pela Samsung na CES 2022, maior feira de eletrônicos do mundo que aconteceu entre os dias 7 e 10 de janeiro. Na terça-feira, a fabricante anunciou que esses produtos chegarão ao mercado brasileiro ainda em 2022.

Um dos produtos mais comentados da CES 2022, o projetor inteligente The Freestyle promete oferecer uma nova experiência cinematográfica. Versátil, o acessório consegue projetar imagens de até 100 polegadas com som Premium de 360º.

Com visual portátil e um suporte de 180 graus, o modelo pode ser instalado em diferentes locais, como salas de estar, quartos e ambientes abertos, podendo até mesmo ser fixado em bocais de lâmpadas. Trazendo funções inteligentes, o projetor realiza ajustes de proporção, foco e nivelamento automaticamente, sendo divulgado pela Samsung como uma “tela flexível portátil”.

Apresentando os recursos do sistema operacional Tizen, o mesmo das Smart TVs da Samsung, o projetor acessa os principais serviços de streaming. Para mais, os donos de smartphones Galaxy podem espelhar os conteúdos da tela dos dispositivos.

Estreando oficialmente no Brasil, o projetor The Freestyle poderá ser controlado por assistentes de voz em português, como Alexa e Google Assistente. Algo que será mais uma comodidade para os usuários brasileiros.

