Governador Eduardo Leite declara apoio ao candidato do PT em Pelotas

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2024

Imagem mostra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, votando em Pelotas no primeiro turno. (Foto: Reprodução)

Em uma entrevista concedida ao canal CNN Brasil na última sexta-feira (18), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que está apoiando o candidato Fernando Marroni (PT), em Pelotas (Região Sul do Estado), no segundo turno. Ele relembra que, enquanto cidadão, seu colégio eleitoral ainda é na sua cidade natal. O governador ainda explica que o município ficou dividido entre o petismo e o bolsonarismo, que é representado por Marciano Perondi (PL). Contudo, o chefe do Executivo estadual ressalta que o PSDB, o seu partido, se mantém como oposição ao PT.

“Mesmo que eu não concorde totalmente com as ideias dele (Marroni), embora eu tenha divergências, o outro lado, além de se afastar muito mais da minha forma de ver o mundo, não consegue apresentar uma candidatura que consegue dizer com clareza o que quer para a cidade”, justica Leite.

Ao ser questionado a respeito do seu apoio ao candidato à reeleição em Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), Leite afirma que o partido do prefeito compõe sua base de governo e, por isso, o caminho natural seria apoiá-lo na corrida pela prefeitura da capital gaúcha.

O governador ressaltou várias vezes na entrevista que seu apoio ao candidato Fernando Marroni é como cidadão pelotense e não com base em orientações partidárias. Ele afirma ainda que seu “papel político” foi cumprido no primeiro turno tanto em Pelotas quanto em Porto Alegre, mas como seus apoios não foram para o segundo turno, seu papel é mais individual.

Ainda sobre o apoio ao petista na sua cidade natal, Leite declarou não ver “incompatibilidade” e que o apoio “não significa uma participação na campanha eleitoral”.

“Da minha parte, o PSDB se manterá um partido de oposição ao PT, mas não acho que é simplesmente vencer o PT, como alguns dizem, porque não é qualquer coisa menos o PT. Qualquer coisa nós não aceitamos”, disse.

A declaração de apoio de Eduardo Leite (PSDB) à reeleição de Sebastião Melo (MDB) pegou mal entre os petistas gaúchos, que falam em “traição” por parte do tucano. Isso porque, apesar da rixa histórica com o PSDB, o PT apoiou o governador na disputa contra Onyx Lorenzoni (PL), expoente do bolsonarismo, em 2022 – e, agora, não houve reciprocidade em relação à candidata Maria do Rosário (PT).

Na semana passada, à imprensa, Leite disse que o MDB é da base aliada do governo do Estado – o próprio vice-governador, Gabriel Souza, é emedebista. “A aproximação programática é naturalmente com o prefeito Melo”, declarou.

A interlocutores, porém, o governador tem elogiado a postura de Maria do Rosário. Ele chegou a dizer publicamente que tem “muito respeito pelo trabalho dela” e que vai “trabalhar em conjunto” com a petista caso ela seja eleita.

Para Leite, em 2022, o cenário era diferente, com uma polarização nacional que envolvia inclusive questões democráticas – à época, o então presidente Jair Bolsonaro, com apoio de Onyx, fez campanha com constantes ataques ao sistema eleitoral.

Essas manifestações, no entanto, não afastaram do PT a leitura de que há ingratidão por parte do atual governador. O sentimento é reforçado pelo fato de que Melo, nas eleições de 2022, apoiou não Leite, mas Onyx. As informações são do portal de notícias Terra, do jornal O Globo e da CNN.

