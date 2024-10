Geral O Sesc-RS promove neste domingo em Porto Alegre a 2ª Corrida do Servidor

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Evento realizado pelo Governo do Estado é organizado pelo Sesc-RS, com patrocínio do Banrisul e Vero, com largada na Rótula das Cuias. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sesc-RS (Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Sul) promove neste domingo (20), em Porto Alegre, a 2ª Corrida do Servidor. O evento, que visa comemorar a Semana do Servidor e promover a saúde e o bem-estar dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, é exclusivo para esses trabalhadores e não haverá cobrança de inscrições. Os participantes poderão escolher entre corridas de 3 km, 5 km e 10 km, além de uma caminhada de 3 km e uma corrida especial para crianças. A largada da prova será na Rótula das Cuias (Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 135).

O lounge do evento contará com diversas atrações. Os participantes poderão desfrutar de quick massages, análises clínicas e brinquedos infláveis para as crianças. Além disso, haverá um espaço dedicado à adoção de cães que foram abandonados devido à enchente, promovendo a conscientização e a solidariedade.

Após a cerimônia de premiação, os participantes e o público em geral poderão aproveitar um show do músico Tonho Crocco e uma seleção de food trucks. O evento, que é realização do Governo do Estado, conta com o apoio dos patrocinadores Banrisul e Vero, que fazem parte dessa festa dedicada aos servidores gaúchos. Mais informações pelo WhatsApp (51) 99207 2573.

Caxias do Sul

Em outra frente, a etapa final do Circuito Sesc/Prefeitura de Caxias do Sul de Vôlei acontece neste domingo (20). A competição, que iniciou em junho, terá suas finais nas modalidades masculina e feminina com as seis primeiras equipes do ranking em cada categoria. A partir das 08h30, os jogos serão disputados na Universidade de Caxias do Sul (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130), com entrada gratuita para o público acompanhar. Durante o torneio classificatório, mais de mil atletas disputaram as 12 vagas para as finais, nas 53 equipes divididas nas categorias mirim, infantil, adulto, master e misto, representando 16 municípios do Rio Grande do Sul.

Nas finais do masculino, as equipes participantes serão: Sogipa e PB Voleibol, de Porto Alegre; TDS e Serra Vôlei, de Bento Gonçalves, ACF/APAV, de Canoas; e Vikings, de Caxias do Sul. Já no feminino, os times serão: BE8/UPF, de Passo Fundo; Vôlei Caxias e Strangers, de Caxias do Sul; AVV, de Venâncio Aires; Vôlei Nova Petrópolis, de Nova Petrópolis; e Unifar, de Farroupilha. O Circuito é promovido pelo Sesc Caxias do Sul, com financiamento da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, através do Fiesporte, e conta com o apoio da UCS. Mais informações com a Unidade pelo telefone (54) 3209-8250 ou WhatsApp (54) 98407-0351.

Esporte Sesc

Para promover o bem-estar físico da comunidade gaúcha, o Sesc/RS realiza torneios e competições, tais como o Circuito Verão Sesc de Esportes, Circuito Sesc de Corridas, MTB e Maratona, além de campeonatos das mais diversas modalidades e ações voltadas à qualidade de vida promovidas pelas Academias Sesc – com 52 unidades no Estado. Para contribuir com a formação de hábitos saudáveis desde a infância, o Sesc conta ainda com o projeto de Formação Esportiva, presente em 30 Unidades com 18 modalidades, proporcionando o aprendizado do esporte com enfoque no convívio social, na integração e na valorização dos participantes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/o-sesc-rs-promove-neste-domingo-em-porto-alegre-a-2a-corrida-do-servidor/

O Sesc-RS promove neste domingo em Porto Alegre a 2ª Corrida do Servidor

2024-10-19