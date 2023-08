Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite defende a participação da sociedade na construção de políticas públicas

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Leite também destacou a necessidade de "políticas públicas duradouras" no Rio Grande do Sul e no Brasil Foto: Grégori Bertó/Secom Leite também destacou a necessidade de "políticas públicas duradouras" no Rio Grande do Sul e no Brasil. (Foto: Grégori Bertó/Secom) Foto: Grégori Bertó/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, defendeu a participação da sociedade na elaboração e no monitoramento das políticas públicas e ressaltou a necessidade de continuidade dessas inciativas a longo prazo.

“Nós precisamos, no Rio Grande do Sul e no Brasil, de políticas públicas duradouras. Precisamos pensar não apenas em quatro anos, temos que pensar sempre em 20 anos. Por isso, é necessária uma articulação com a sociedade civil em uma governança compartilhada dessas políticas públicas para poder garantir que elas sejam sustentadas por grandes períodos”, afirmou Leite no sábado (19), durante o painel Conexão para a Construção de Políticas Públicas no Brasil, realizado durante o Encontro Anual da Fundação Lemann, em Atibaia (SP).

“Hoje, você tem grupos de pessoas que não querem mais ser meras espectadoras da política pública. Elas querem ser protagonistas, querem participar, querem ser ouvidas e se especializam em temas como saúde, educação e segurança. É do interesse do governo, portanto, que a especialização desses grupos seja assimilada dentro da gestão pública”, prosseguiu o governador.

“Quanto mais houver disposição para o diálogo com esses grupos para a interação, há mais possibilidade de acertar, de errar menos e de conseguir avançar e perenizar as políticas públicas ao longo do tempo”, destacou Leite.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governador-eduardo-leite-defende-a-participacao-da-sociedade-na-construcao-de-politicas-publicas/

Governador Eduardo Leite defende a participação da sociedade na construção de políticas públicas

2023-08-20