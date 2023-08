Rio Grande do Sul Onze novos desembargadores do Tribunal de Justiça gaúcho serão empossados em setembro

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2023

A cerimônia será realizada no dia 4, às 14h, no plenário Ministro Pedro Soares Muñoz da Corte Foto: Divulgação A cerimônia será realizada no dia 4, às 14h, no plenário Ministro Pedro Soares Muñoz da Corte. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tomarão posse no dia 4 de setembro, em Porto Alegre. Conduzida pela presidente da Corte, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, a cerimônia será realizada às 14h, no plenário Ministro Pedro Soares Muñoz.

No total, 11 desembargadores serão empossados. Nove são juízes promovidos pelo Órgão Especial do tribunal no dia 31 de julho. As outras duas vagas são oriundas do Quinto Constitucional e foram definidas em julho pelo governador Eduardo Leite, que escolheu o promotor Marcelo Lemos Dornelles e o advogado Marcelo Machado Bertoluci.

Também tomarão posse os magistrados Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler, Luís Antônio Behrensdorf Gomes da Silva, Amadeo Henrique Ramella Buttelli, João Pedro Cavalli Júnior, Mara Lúcia Coccaro Martins, Vanise Röhrig Monte Aço, Elaine Maria Canto da Fonseca, Roberto José Ludwig e Régis de Oliveira Montenegro Barbosa.

Onze novos desembargadores do Tribunal de Justiça gaúcho serão empossados em setembro

