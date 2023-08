Os dados, divulgados pelo site G1, indicam que o percentual de cores chamativas caiu nos últimos 30 anos. Juntas, azul, verde, bege e amarela somam apenas 17% do total de veículos que andam pelas ruas brasileiras.

Entre os motivos, estão o fato de que os carros coloridos têm custo de produção maior e uma mudança no perfil de compra. O maior cliente das montadoras atualmente são as locadoras de veículos. Quem prefere carro colorido zero quilômetro tem que esperar meses nas concessionárias.

De acordo com a Senatran, branco, preto, prata e cinza predominam em 95% dos 5.570 municípios brasileiros. A análise da cor predominante na frota de cada cidade mostra a força das tonalidades neutras. O branco ocupa o topo do ranking, como cor predominante em 2.333 cidades, logo acima do vermelho, com a maior proporção da frota em 2.217 cidades, principalmente no Norte e Nordeste.