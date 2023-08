Brasil Ônibus que transportava torcedores do Corinthians estava irregular; acidente provocou sete mortes em Minas Gerais

O veículo capotou na Rodovia Fernão Dias, na Região Metropolitana de Belo Horizonte Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais O veículo capotou na Rodovia Fernão Dias, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais) Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) informou que o ônibus envolvido no acidente com torcedores do Corinthians em Minas Gerais não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros.

O veículo capotou na Rodovia Fernão Dias, na Serra de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixando sete mortos e 27 feridos na madrugada deste domingo (20), conforme o Corpo de Bombeiros.

“A Agência informa que o veículo envolvido, de placa LPH3885, não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros, portanto, a viagem é considerada irregular. A ANTT esclarece que fornecerá, quando solicitadas, todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações. Além disso, informa que a Arteris Fernão Dias, administradora do trecho da rodovia concedida, prestou todos os socorros iniciais”, afirmou a ANTT em nota. A agência também lamentou o acidente e solidarizou com os familiares das vítimas.

Os membros da torcida organizada Gaviões da Fiel retornavam para São Paulo após o empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Corinthians, no Mineirão, na noite de sábado (19).

Segundo os bombeiros, por volta das 2h50min deste domingo, o motorista do ônibus teria avisado que o veículo estava sem freio. Em seguida, o ônibus, da empresa CFV Martins Transportes, atingiu um barranco e capotou. O veículo transportava 43 passageiros.

